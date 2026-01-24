ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में बर्फबारी के बीच हुआ यादगार विवाह, आसमान ने दिया आशीर्वाद, टिहरी में बर्फ में फंसे दूल्हे राजा

बर्फबारी में यादगार बना विवाह ( Photo- ETV Bharat )