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संसद में विरोध, बाबा मंदिर में अपनापन: देवघर पहुंची सुप्रिया सुले ने की भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के विकास कार्यों की सराहना

देवघर: महाराष्ट्र से NCP सांसद सुप्रिया सुले देवघर पहुंचीं. जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की. इस दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और उनका परिवार भी उनके साथ मौजूद रहा.

बाबा मंदिर परिसर में सुप्रिया सुले के पहुंचते ही लोगों में उनकी एक झलक पाने के लिए काफी उत्साह देखा गया. सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुजारियों ने उन्हें मंदिर में पूजा-अर्चना कराई. इसके बाद सुप्रिया सुले ने सांसद निशिकांत दुबे और उनके परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ की पूजा की.

पहली बार बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचीं सुप्रिया सुले

पूजा-अर्चना के बाद सुप्रिया सुले ने कहा कि वह पहली बार देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंची हैं. यहां आकर उन्हें काफी अच्छा लगा. उन्होंने बाबा मंदिर में पूजा-अर्चना को लेकर भी खुशी जाहिर की. देवघर पहुंचीं सुप्रिया सुले ने स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे के विकास कार्यों की खुलकर सराहना की.

उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जिन सांसदों ने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है, उनके बारे में अच्छा ही कहना चाहिए. सुप्रिया सुले ने देवघर में बने एयरपोर्ट, एम्स सहित अन्य विकास कार्यों की प्रशंसा की. उन्होंने निशिकांत दुबे को देश के विद्वान सांसदों में से एक बताया.

निशिकांत दुबे के आवास पर पहुंचीं सुप्रिया सुले