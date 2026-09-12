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26/11 के शहीदों को सर्वोच्च श्रद्धांजलि,हिमालय की 26 चोटियां,25 हजार फीट की ऊंचाई बनी गवाह

रिपोर्ट -शहजाद आबिद गाजियाबाद के पर्वतारोही दीपक कुमार ने 26/11 के शहीदों को दी अनूठी श्रद्धांजलि,हिमालय की 26 पर्वतीय चोटियों पर फहराया तिरंगा .

26/11 के शहीदों को सर्वोच्च श्रद्धांजलि पर्वतारोही दीपक कुमार की सर्वोच्च श्रद्धांजलि
26/11 के शहीदों को सर्वोच्च श्रद्धांजलि पर्वतारोही दीपक कुमार की सर्वोच्च श्रद्धांजलि (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2026 at 12:22 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: देश के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले शहीदों की याद केवल स्मृतियां तक सीमित ना रहे बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी कुर्बानी को जाने और उनको अपने जीवन में अपनाएं और सम्मान करें. इसी संकल्प के साथ गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके के जलालाबाद के रहने वाले सेना मेडल से सम्मानित पूर्व सैनिक पर्वतारोही दीपक कुमार ने एक अनोखा पर्वतारोहण अभियान पूर्ण किया है. दीपक कुमार के नेतृत्व में 6 सदस्य टीम ने प्रोजेक्ट 26/11 हिमालयन ब्लिट्ज के तहत 26 पर्वतीय चोटियों पर तिरंगा फहराकर 26/11 मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी. करीब 11 दिनों तक चले इस चुनौती पूर्ण अभियान के दौरान टीम ने बेहद कठिन मौसम और बर्फीली परिस्थितियों के बीच 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 26 चोटियों का आरोहण किया.
शहीदों की कुर्बानी को श्रद्धांजलि देने के लिए अनूठी पहल: दीपक कुमार के मुताबिक, अभियान का उद्देश्य केवल पर्वतों की चोटियों को फतह करना नहीं था. इसके पीछे सबसे बड़ी भावना उन वीर जवानों और नागरिकों को श्रद्धांजलि देना थी, जिन्होंने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के दौरान देश की रक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे. दीपक कुमार का कहना है कि शहीद परिवारों को एहसास होना चाहिए कि वर्षों बाद भी उनके अपनों की कुर्बानी देशवासियों के दिलों में आज भी जिंदा है.
प्रोजेक्ट 26/11 की परिकल्पना का आधार: दीपक कुमार का हाल ही में भारतीय सेना से रिटायरमेंट हुआ है. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने पर्वतारोहण के अनुभव और जुनून को एक ऐसे अभियान में लगाने का फैसला किया जिसका उद्देश्य देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को सम्मानित करना है. इसी सोच से प्रोजेक्ट 26/11 की परिकल्पना तैयार हुई. 26/11 के शहीदों की याद में 26 चोटियों पर तिरंगा फहराने का विचार इसी भावना से सामने आया.

15 अगस्त 2026 को हुई थी हिमालय ब्लिट्ज की शुरुआत: प्रोजेक्ट 26/11 हिमालय ब्लिट्ज की शुरुआत 15 अगस्त 2026 को हुई. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू हुए अभियान को टीम ने करीब11दिनों में पूरा किया और 25 अगस्त 2026 को अभियान का समापन हुआ. इस दौरान टीम ने लगभग बीस हजार और उससे अधिक ऊंचाई वाले कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में अभियान को आगे बढ़ाया और कुल 26 पर्वत चोटियों का सफल आरोहण किया.
ऊंचाई के साथ बदलता मौसम थी अभियान की सबसे बड़ी चुनौती: अभियान की सबसे बड़ी चुनौती ऊंचाई के साथ बदलता मौसम, माइंस 25 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान बर्फीले तूफान, खतरनाक हिमखंडों और कठिन पर्वतीय परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने अभियान को आगे बढ़ाया. कई स्थानों पर मौसम तेजी के साथ बदल रहा था इसके बावजूद टीम ने अपने मिशन को जारी रखा.

कुल 6 पर्वतारोही इस अभियान का रहे हिस्सा: दीपक कुमार के नेतृत्व में कुल 6 पर्वतारोही इस अभियान का हिस्सा रहे टीम में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जुड़े पर्वतारोही शामिल थे. हरिद्वार के मनोज सिंह राणा भी अभियान में शामिल रहे. अलग-अलग राज्यों से आए पर्वतारोहियों ने एक टीम के रूप में काम करते हुए अभियान को पूर्ण किया.

'अल्पाइन स्पीड क्लाइंबिंग' तकनीक पर पर्वतारोहण: इस अभियान को खास बनाने वाली एक और बात यह रही की टीम ने 'अल्पाइन स्पीड क्लाइंबिंग' तकनीक का इस्तेमाल किया. कठिन परिस्थितियों में कम समय में अधिक ऊंचाई हासिल करने वाली इस तकनीक के जरिए पर्वतारोहियों ने एक के बाद एक चोटियों को पार किया. अभियान के दौरान टीम ने अतिरिक्त ऑक्सीजन और आवश्यक संसाधनों पर निर्भरता कम करते हुए पर्वतारोहण किया. हालांकि, पर्वतारोहण में हर कदम जोखिम भरा होता है लेकिन टीम के सदस्यों के लंबे अनुभव और प्रशिक्षण ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने में काफी मदद की.

ऊंचाई बढ़ने के साथ पर्वतारोहण की बढ़ती है चुनौती: दीपक कुमार बताते हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता लगातार कम होती जाती है और शरीर पर दबाव बढ़ने लगता है. ऐसे में लगातार कई चोटियों पर चढ़ना आसान नहीं होता था. इसके अलावा बर्फीले तूफान और हिमखंडों ने चुनौतियों को और मुश्किल कर दिया. मौसम और परिस्थितियों को देखते हुए गति और रणनीति में परिवर्तन करना पड़ा.

सेना में रहते हुए पर्वतारोहण का सफर: दीपक कुमार ने साल 2006 में भारतीय सेना ज्वाइन की थी. सेना में रहते हुए उनकी पर्वतारोहण में रुचि विकसित हुई. वर्ष 2011 में पहली बार उन्होंने पर पर्वतारोहण किया. पहले चढ़ाई के दौरान उन्हें महसूस हुआ की पर्वतारोहण को केवल एक अभियान तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे आगे भी जारी रखना चाहिए. जिसके बाद दीपक कुमार ने 2012 में आर्मी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सियाचिन से बेसिक और एडवांस पर पर्वतारोहण कोर्स किया और उसके बाद दार्जिलिंग स्थित हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट से 'मेथड्स ऑफ़ इंस्ट्रक्शन' कोर्स पूरा किया.

2013 से 2025 तक 65 सफल आरोहण: दीपक कुमार ने 2013 से 2025 के बीच 65 पर्वत चोटियों का सफल आरोहण किया है. उनके पर्वतारोहण सफर में भारत के अलावा दुनिया के कई देशों की ऊंची चोटिया शामिल है. उनके लिए पर्वतारोहण केवल रोमांच का माध्यम नहीं है बल्कि हर अभियान एक नई चुनौती और एक नई सीख लेकर आता है.दीपक कुमार की प्रमुख उपलब्धियां में नेपाल की 8485 मीटर ऊंची माउंट मकालू का सफल आरोहण भी शामिल है. माउंट मकालू दुनिया की पांचवीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है. भारतीय सेना में एडवेंचर विंग के अभियान के तहत 16 में 2019 को दीपक कुमार ने मकालू का आरोहण किया था. जिसके लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था.
9 दिन में 15 चोटियों पर चढ़ाई :वर्ष 2019 में कजाकिस्तान के कर्ज़न और प्लांगो क्षेत्र में दीपक कुमार ने 9 दिनों में 15 चोटियों का आरोहण कर अपनी उपलब्धि में एक और अध्याय जोड़ा. इस उपलब्धि के लिए उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ग्रैंडमास्टर के रूप में दर्ज किया गया था.
24 घंटे में 12 चोटियों का आरोहण: दीपक कुमार ने साल 2021 में भी एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड बनाया. वह 24 घंटे के भीतर 12 पर्वत चोटियों का पर्वतारोहण किया. इनमें मंतोक एक, मंतोक दो, मंतोक तीन शामिल थी. इस उपलब्धि को इंडिया के बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला. रूस की 5642 मीटर ऊंची माउंट एलब्रोस और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी 5895 मीटर ऊंची माउंट किलिमंजारो का सफल आरोहण किया. इसके अलावा दीपक माउंट एवरेस्ट पर भी तिरंगा फहरा चुके हैं.

कई रिकॉर्ड बुक में दर्ज नाम: दीपक कुमार का नाम पर्वत आरोहण की उपलब्धियां के कारण कई रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हो चुका है. वह तीन बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं. इसके अलावा एशिया कप रिकॉर्ड्स में तीन बार उनका नाम दर्ज हुआ है. उनकी उपलब्धियां वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स नोबेल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज की गई. रिकॉर्ड उनके लंबे कैरियर और अलग-अलग तरह के चुनौती पूर्ण अभियानों का प्रमाण है.
मुख्यमंत्री योगी कर चुके हैं सम्मानित :दीपक कुमार को उनकी पर्वतारोहण उपलब्धियां के लिए मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया था. इस दौरान उन्हें 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई थी.


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