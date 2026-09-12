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26/11 के शहीदों को सर्वोच्च श्रद्धांजलि,हिमालय की 26 चोटियां,25 हजार फीट की ऊंचाई बनी गवाह

26/11 के शहीदों को सर्वोच्च श्रद्धांजलि पर्वतारोही दीपक कुमार की सर्वोच्च श्रद्धांजलि ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: देश के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले शहीदों की याद केवल स्मृतियां तक सीमित ना रहे बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी कुर्बानी को जाने और उनको अपने जीवन में अपनाएं और सम्मान करें. इसी संकल्प के साथ गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके के जलालाबाद के रहने वाले सेना मेडल से सम्मानित पूर्व सैनिक पर्वतारोही दीपक कुमार ने एक अनोखा पर्वतारोहण अभियान पूर्ण किया है. दीपक कुमार के नेतृत्व में 6 सदस्य टीम ने प्रोजेक्ट 26/11 हिमालयन ब्लिट्ज के तहत 26 पर्वतीय चोटियों पर तिरंगा फहराकर 26/11 मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी. करीब 11 दिनों तक चले इस चुनौती पूर्ण अभियान के दौरान टीम ने बेहद कठिन मौसम और बर्फीली परिस्थितियों के बीच 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 26 चोटियों का आरोहण किया.

शहीदों की कुर्बानी को श्रद्धांजलि देने के लिए अनूठी पहल: दीपक कुमार के मुताबिक, अभियान का उद्देश्य केवल पर्वतों की चोटियों को फतह करना नहीं था. इसके पीछे सबसे बड़ी भावना उन वीर जवानों और नागरिकों को श्रद्धांजलि देना थी, जिन्होंने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के दौरान देश की रक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे. दीपक कुमार का कहना है कि शहीद परिवारों को एहसास होना चाहिए कि वर्षों बाद भी उनके अपनों की कुर्बानी देशवासियों के दिलों में आज भी जिंदा है.

प्रोजेक्ट 26/11 की परिकल्पना का आधार: दीपक कुमार का हाल ही में भारतीय सेना से रिटायरमेंट हुआ है. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने पर्वतारोहण के अनुभव और जुनून को एक ऐसे अभियान में लगाने का फैसला किया जिसका उद्देश्य देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को सम्मानित करना है. इसी सोच से प्रोजेक्ट 26/11 की परिकल्पना तैयार हुई. 26/11 के शहीदों की याद में 26 चोटियों पर तिरंगा फहराने का विचार इसी भावना से सामने आया. 15 अगस्त 2026 को हुई थी हिमालय ब्लिट्ज की शुरुआत: प्रोजेक्ट 26/11 हिमालय ब्लिट्ज की शुरुआत 15 अगस्त 2026 को हुई. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू हुए अभियान को टीम ने करीब11दिनों में पूरा किया और 25 अगस्त 2026 को अभियान का समापन हुआ. इस दौरान टीम ने लगभग बीस हजार और उससे अधिक ऊंचाई वाले कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में अभियान को आगे बढ़ाया और कुल 26 पर्वत चोटियों का सफल आरोहण किया.

ऊंचाई के साथ बदलता मौसम थी अभियान की सबसे बड़ी चुनौती: अभियान की सबसे बड़ी चुनौती ऊंचाई के साथ बदलता मौसम, माइंस 25 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान बर्फीले तूफान, खतरनाक हिमखंडों और कठिन पर्वतीय परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने अभियान को आगे बढ़ाया. कई स्थानों पर मौसम तेजी के साथ बदल रहा था इसके बावजूद टीम ने अपने मिशन को जारी रखा. कुल 6 पर्वतारोही इस अभियान का रहे हिस्सा: दीपक कुमार के नेतृत्व में कुल 6 पर्वतारोही इस अभियान का हिस्सा रहे टीम में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जुड़े पर्वतारोही शामिल थे. हरिद्वार के मनोज सिंह राणा भी अभियान में शामिल रहे. अलग-अलग राज्यों से आए पर्वतारोहियों ने एक टीम के रूप में काम करते हुए अभियान को पूर्ण किया. 'अल्पाइन स्पीड क्लाइंबिंग' तकनीक पर पर्वतारोहण: इस अभियान को खास बनाने वाली एक और बात यह रही की टीम ने 'अल्पाइन स्पीड क्लाइंबिंग' तकनीक का इस्तेमाल किया. कठिन परिस्थितियों में कम समय में अधिक ऊंचाई हासिल करने वाली इस तकनीक के जरिए पर्वतारोहियों ने एक के बाद एक चोटियों को पार किया. अभियान के दौरान टीम ने अतिरिक्त ऑक्सीजन और आवश्यक संसाधनों पर निर्भरता कम करते हुए पर्वतारोहण किया. हालांकि, पर्वतारोहण में हर कदम जोखिम भरा होता है लेकिन टीम के सदस्यों के लंबे अनुभव और प्रशिक्षण ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने में काफी मदद की.