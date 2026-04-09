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'मंदिरों में सबको मिले प्रवेश, समाज को बांटने वाली परंपराएं हिंदू धर्म के लिए ठीक नहीं': सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्लीः सबरीमला पुनर्विचार याचिकाओं से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने ऐसी प्रथाओं के खिलाफ चेतावनी दी, जो सांप्रदायिक आधार पर पूजा स्थलों में प्रवेश को रोकती हैं. न्यायाधीशों ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि ऐसा करना "समाज को बांटने" जैसा होगा.

इनमें से एक जज ने कहा कि हिंदू धर्म की समावेशी भावना को बहिष्कार की परंपराओं से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि "इसका हिंदू धर्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा" और "हर मंदिर और मठ तक हर किसी की पहुंच होनी चाहिए."

सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और अलग-अलग धर्मों द्वारा अपनाई जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह मौखिक टिप्पणी की.

वकील की दलीलें

सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के साथ न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना, एम. एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी. वराले, आर. महादेवन और जॉयमाल्य बागची शामिल हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता सी. एस. वैद्यनाथन ने नायर सर्विस सोसाइटी, अयप्पा सेवा समाजम, केरल क्षेत्र संरक्षण समिति और अन्य पक्षों का प्रतिनिधित्व किया.

पूरे दिन चली सुनवाई के दौरान, एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए वैद्यनाथन ने तर्क दिया कि अदालत भी इस बात की जांच नहीं कर सकती कि कोई प्रथा धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, क्योंकि राज्य के लिए ऐसा करना प्रतिबंधित है.

वैद्यनाथन ने कहा, "राज्य की धर्मनिरपेक्ष सत्ता को यह जांचने से रोका गया है कि क्या कोई परंपरा धर्म का अभिन्न अंग है... यह समुदाय का विश्वास है और न्यायाधीश इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं. किसी न्यायाधीश को उस विश्वास पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है. उन्हें किसी दानदाता की अंतरात्मा के साथ हस्तक्षेप करने का हक नहीं है." उन्होंने आगे कहा कि ये टिप्पणियां अनुच्छेद 26 (बी) के तहत मिलने वाले संरक्षण के दायरे को दर्शाती हैं.

"हर किसी को मंदिर और मठ में प्रवेश मिलना चाहिए"

सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "सबरीमला विवाद को एक तरफ रख दें, तो यहां एक बड़ी आशंका है. अगर आप 'वेंकटरमण देवरू' मामले की तरह यह कहते हैं कि गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों के अलावा बाकी सभी वर्जित हैं, तो इसका हिंदू धर्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. सबरीमला को छोड़कर भी, हर व्यक्ति की पहुंच हर मंदिर और मठ तक होनी चाहिए."

जस्टिस नागरत्ना ने आगे चेतावनी दी, "अगर आप यह कहते हैं कि 'यह एक प्रथा है और धर्म का मामला है कि केवल मेरे संप्रदाय के लोग ही मेरे मंदिर में आएंगे और कोई नहीं', तो यह हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं है. इसे ध्यान में रखें." इस पर जस्टिस कुमार ने कहा, "ऐसा करके आप समाज को बांट रहे होंगे." जस्टिस नागरत्ना उनकी बात से सहमत हुईं और कहा, "धर्म पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए."

पीठ के सामने यह दलील भी दी गई कि कुछ निजी मंदिर हैं और यदि वे केवल एक खास संप्रदाय के लिए रहना चाहते हैं, तो वे सरकार या आम जनता से फंड नहीं मांग सकते क्योंकि वे दूसरों के आने पर निर्भर नहीं हैं. इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ऐसा करना उस संप्रदाय के लिए ही नुकसानदेह होगा.

वकील वैद्यनाथन ने जवाब दिया कि यह फैसला करना उन पर निर्भर है और सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ यह देखना चाहिए कि क्या यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के खिलाफ तो नहीं है?

कोर्ट की टिप्पणी