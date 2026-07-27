NEET Exam: सुप्रीम कोर्ट को टास्क फोर्स की रिपोर्ट का इंतजार, साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाया
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब ऑफलाइन परीक्षा से ऑनलाइन में बदलाव होता है, तो क्या अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने की जरूरत होती है.
Published : July 27, 2026 at 2:57 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह NEET परीक्षा के ऑनलाइन आयोजन पर सरकार द्वारा बनाई गई नंदन नीलेकणि के नेतृत्व वाली हाई-पावर्ड टास्क फोर्स की सिफारिशों का इंतजार करेगा.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने की. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और एक उच्च-स्तरीय कमेटी बनाई गई है.
मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद इसकी घोषणा की है और उच्च-स्तरीय कमेटी के प्रमुख नंदन नीलेकणि हैं, जो तकनीकी क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं.
मेहता ने कहा कि नीलेकणि के अलावा टास्क फोर्स के दूसरे सदस्यों में ISRO के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, IIT चेन्नई के डायरेक्टर वी कामकोटी, पूर्व केंद्रीय शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा शामिल हैं.
पीठ ने कहा कि मौजूदा याचिका में कुछ अच्छे मुद्दे उठाए गए हैं और कहा कि कई याचिकाएं ऐसी हैं जिन पर सुनवाई नहीं हुई, लेकिन इसमें एक अच्छा मुद्दा उठाया गया है.
मेहता ने कहा कि कोर्ट में पहले से ही ऐसी ही याचिकाएं लंबित हैं और मौजूदा याचिका पर भी उनके साथ सुनवाई की जा सकती है.
पीठ ने पूछा कि जब ऑफलाइन से ऑनलाइन में बदलाव होता है, तो क्या अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने की जरूरत होती है, और डेटाबेस को कैसे सुरक्षित किया जाता है आदि?
मेहता ने कहा, "इसीलिए हमारे पास मिस्टर नीलेकणि हैं, वे इस विषय के विशेषज्ञ हैं."
याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए पीठ ने कहा, "डेटा स्टोरेज भी एक मुद्दा है. हमने दूसरी याचिकाओं को सोमवार (3 अगस्त) को सूचीबद्ध किया है. हम इसे उसके साथ ही सुनेंगे…"
पीठ ने कहा कि वह आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की याचिका को 3 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर रही है.
पीठ, कथित पेपर लीक की वजह से 3 मई को हुई NEET-UG परीक्षा रद्द होने और दोबारा NEET की घोषणा के बाद, सांसद सुधाकर सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
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