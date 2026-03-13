ETV Bharat / bharat

'मासिक धर्म की छुट्टी अनिवार्य करने पर महिलाओं के करियर को हो सकता है नुकसान': सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आगाह किया कि महिलाओं के लिए पीरियड्स की छुट्टी (menstrual leave) अनिवार्य करने वाला कानून उनके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है. कोर्ट ने जोर दिया कि ऐसी नीतियां बनाने से पहले नौकरी के बाजार की हकीकत को समझना जरूरी है. साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे युवा महिलाओं में यह संदेश न जाए कि वे किसी से कम या कमजोर हैं.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने आया. अदालत शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्यों को पीरियड्स की छुट्टी के नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी. CJI ने कहा कि इन याचिकाओं के पीछे एक बहुत गहरी सोची-समझी साजिश है और ये नेक नीयत से नहीं दी गई हैं.

सीजेआई ने टिप्पणी की, "मूल रूप से, यह युवा महिलाओं के मन में यह धारणा पैदा करने के लिए है कि आप अभी भी कमतर (inferior) हैं. आपके साथ कुछ प्राकृतिक मुद्दे हैं जिनकी वजह से आप पुरुषों के बराबर नहीं हो सकतीं, इसलिए एक खास समय के दौरान आप वैसा काम नहीं कर सकतीं." CJI ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के वकील को अपनी मांग के दूरगामी प्रभाव को समझना चाहिए.

बेंच ने वकील से कहा कि महिलाओं के लिए सकारात्मक कदम उठाना संविधान में मान्य है, लेकिन उन्हें जॉब मार्केट की व्यावहारिक सच्चाई पर भी विचार करना चाहिए. मानव संसाधन जितना कम आकर्षक होगा, उसके चुने जाने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी. जस्टिस बागची ने जोर दिया कि इन पहलुओं पर गौर करना जरूरी है और इस मुद्दे को बिजनेस मॉडल के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए.

मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यदि याचिकाकर्ता के सुझाव के अनुसार महीने में तीन या चार दिन की छुट्टी का अधिकार दिया जाता है, तो इसका महिलाओं के करियर पर बुरा असर पड़ेगा.