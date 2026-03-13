'मासिक धर्म की छुट्टी अनिवार्य करने पर महिलाओं के करियर को हो सकता है नुकसान': सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी
CJI ने कहा कि इन याचिकाओं के पीछे एक बहुत गहरी सोची-समझी साजिश है और ये नेक नीयत से नहीं दी गई हैं.
Published : March 13, 2026 at 1:11 PM IST|
Updated : March 13, 2026 at 1:17 PM IST
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आगाह किया कि महिलाओं के लिए पीरियड्स की छुट्टी (menstrual leave) अनिवार्य करने वाला कानून उनके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है. कोर्ट ने जोर दिया कि ऐसी नीतियां बनाने से पहले नौकरी के बाजार की हकीकत को समझना जरूरी है. साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे युवा महिलाओं में यह संदेश न जाए कि वे किसी से कम या कमजोर हैं.
यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने आया. अदालत शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्यों को पीरियड्स की छुट्टी के नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी. CJI ने कहा कि इन याचिकाओं के पीछे एक बहुत गहरी सोची-समझी साजिश है और ये नेक नीयत से नहीं दी गई हैं.
सीजेआई ने टिप्पणी की, "मूल रूप से, यह युवा महिलाओं के मन में यह धारणा पैदा करने के लिए है कि आप अभी भी कमतर (inferior) हैं. आपके साथ कुछ प्राकृतिक मुद्दे हैं जिनकी वजह से आप पुरुषों के बराबर नहीं हो सकतीं, इसलिए एक खास समय के दौरान आप वैसा काम नहीं कर सकतीं." CJI ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के वकील को अपनी मांग के दूरगामी प्रभाव को समझना चाहिए.
बेंच ने वकील से कहा कि महिलाओं के लिए सकारात्मक कदम उठाना संविधान में मान्य है, लेकिन उन्हें जॉब मार्केट की व्यावहारिक सच्चाई पर भी विचार करना चाहिए. मानव संसाधन जितना कम आकर्षक होगा, उसके चुने जाने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी. जस्टिस बागची ने जोर दिया कि इन पहलुओं पर गौर करना जरूरी है और इस मुद्दे को बिजनेस मॉडल के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए.
मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यदि याचिकाकर्ता के सुझाव के अनुसार महीने में तीन या चार दिन की छुट्टी का अधिकार दिया जाता है, तो इसका महिलाओं के करियर पर बुरा असर पड़ेगा.
याचिकाकर्ता के वकील ने स्पष्ट किया कि वे दो दिन की छुट्टी की मांग कर रहे हैं और उन्होंने यह भी जोड़ा कि, "ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं और केरल ने भी इसमें ढील दी है." यह भी बताया गया कि 2013 में केरल सरकार ने सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में छात्राओं को पीरियड्स की छुट्टी (menstrual leave) देने की अनुमति दी थी.
मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि याचिकाकर्ता कार्यस्थलों की मानसिकता को नहीं समझ रहे हैं. वकील ने तर्क दिया कि महिलाओं की समस्या को देखते हुए निजी कंपनियों ने अपनी मर्जी से छुट्टियां दी हैं. CJI ने निजी कंपनियों द्वारा स्वेच्छा से छुट्टियां देने की सराहना की. बेंच ने टिप्पणी की, "जिस क्षण आप कानून लाएंगे; एक अनिवार्य शर्त लागू करेंगे, आप नहीं जानते कि आप उनके करियर को कितना नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं. कोई उन्हें काम पर नहीं रखेगा."
दलीलों को सुनने के बाद, बेंच ने सभी संस्थानों में महिलाओं के लिए सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश की मांग करने वाली याचिका को निस्तारित (dispose) कर दिया. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करके मासिक धर्म अवकाश नीति तैयार करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करे.
इसे भी पढ़ेंः