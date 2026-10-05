'अपराधियों में डर पैदा करे दिल्ली पुलिस': महिला सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पार्क में हुए बलात्कार और बस में एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया था.
By Sumit Saxena
Published : October 5, 2026 at 1:48 PM IST
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस पर यौन अपराधों को रोकने की चुनौती से निपटने के लिए जोर दिया. अदालत ने कहा कि अपराध होने के बाद अपराधियों को पकड़ना कोई समाधान नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अधिकारियों को संभावित अपराधियों के मन में डर पैदा करना चाहिए और किसी भी शक पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.
अदालत ने कहा, "हमें निराश मत कीजिए, कृपया स्थिति को संभालिए! जिस भी महिला या लड़की के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार होता है, वह हमारी बहन है, हमारी मां है… यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पुलिस विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है."
यह मामला जस्टिस जे. बी. पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया था. इससे पहले, 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में यौन उत्पीड़न के मामलों में तेजी से हुई बढ़ोतरी पर चिंता जताई थी. अदालत ने एक पार्क में हुए बलात्कार और चलती स्लीपर बस में एक नाबालिग के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं का खुद संज्ञान (suo motu) लिया था.
अदालत ने संबंधित अधिकारियों से एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें पूछा गया है- सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फिलहाल क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इन स्थानों में पार्क, सड़कें, सार्वजनिक वाहन (जैसे बस), बाजार और स्कूल-कॉलेज जैसी जगहें शामिल हैं.सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की थी.
सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान, जस्टिस पारदीवाला ने दिल्ली पुलिस से कहा- "अब आने वाली छुट्टियों- दुर्गा पूजा और दिवाली- के दौरान ये बदमाश, गुंडे और असामाजिक तत्व बहुत ज्यादा सक्रिय रहेंगे. इसलिए, आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा. हम फिर से दोहरा रहे हैं कि इन सभी अपराधियों के मन में डर पैदा करें. अगर कुछ भी गलत हुआ, तो आपकी खैर नहीं."
अदालत के पिछले आदेश का हवाला देते हुए, बेंच ने कहा कि दिल्ली पुलिस नियमों का पालन करना शुरू कर देगी और इसमें कोई संदेह नहीं है. बेंच ने वकील से कहा कि किसी भी सुझाव के लिए उन्हें इस मामले में नियुक्त न्यायमित्र से संपर्क करना चाहिए और इसे अदालत के संज्ञान में लाया जाएगा.
जस्टिस पारदीवाला ने कहा- "क्या आप सभी इस बात का कोई हिसाब रखते हैं कि पार्क में कौन आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है? क्या रात के समय पार्कों में ताला लगाया जाता है? आप पूरे पार्क में सीसीटीवी (CCTV) नहीं लगा सकते, लेकिन कम से कम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर तो लगा ही सकते है."
बेंच ने कहा कि केवल सीसीटीवी (CCTV) लगा देना ही काफी नहीं है, बल्कि चौबीसों घंटे इसकी निगरानी के लिए एक सेल (कंट्रोल रूम) होना चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर के लिए तय कर दी.
इससे पहले 28 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक ऐसे ठोस और मापने योग्य कदम की जरूरत है, जिसमें अपराध रोकने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय हो.
बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि जिन सार्वजनिक जगहों पर कम रोशनी होती है, निगरानी की कमी होती है, या जहां पुलिस की गश्त और तुरंत कार्रवाई करने वाले सिस्टम की कमी होती है, वहां हर नागरिक के लिए सुरक्षा का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.
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