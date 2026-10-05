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'अपराधियों में डर पैदा करे दिल्ली पुलिस': महिला सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस पर यौन अपराधों को रोकने की चुनौती से निपटने के लिए जोर दिया. अदालत ने कहा कि अपराध होने के बाद अपराधियों को पकड़ना कोई समाधान नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अधिकारियों को संभावित अपराधियों के मन में डर पैदा करना चाहिए और किसी भी शक पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.