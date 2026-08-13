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'रिटायर्ड जजों का पुनर्वास केंद्र न बनें उपभोक्ता अदालतें': बढ़ते मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) में बढ़ते मुकदमों के बोझ पर गंभीर चिंता जतायी. कोर्ट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वे लंबित मामलों को कम करने के लिए क्षेत्रीय और सर्किट बेंच स्थापित करने पर विचार करें.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और जिला उपभोक्ता मंचों के प्रदर्शन का ऑडिट कराने की भी मांग की. चेतावनी दी कि इन संस्थाओं को "सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) न्यायिक अधिकारियों के लिए पुनर्वास केंद्र नहीं बनना चाहिए." अदालत को सूचित किया गया कि NCDRC में मामलों का लंबित होना बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि वर्तमान में सुनवाई के लिए जो मामले सामने आ रहे हैं, वे साल 2018-19 के हैं.

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ द्वारा की गई. इस मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा.

सुनवाई के दौरान, पीठ ने NCDRC के अध्यक्ष से कुल लंबित मामलों, दर्ज की गई कुल शिकायतों और मामलों के निपटारे की औसत दर पर एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा. पीठ ने एक लंबित मामले के निपटारे में लगने वाले अनुमानित समय और आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में भी जानकारी मांगी. पीठ ने कहा कि यह रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर दाखिल की जानी चाहिए.

पीठ ने इस मामले में न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) से राज्य उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों, खाली पदों और आयोग में लंबित सबसे पुराने मामले के बारे में भी डेटा देने को कहा. पीठ ने कहा कि एक उपभोक्ता को पूरे रास्ते का सफर तय करके दिल्ली आने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसके बजाय फोरम को खुद उनके पास जाना चाहिए. इसके साथ ही पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम की क्षेत्रीय और सर्किट बेंच स्थापित करने का सुझाव दिया.