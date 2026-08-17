मनमाना हवाई किराया पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; केंद्र ने 3 हफ्ते में नया नियम बनाने का किया वादा
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि जो एयरलाइंस सरकारी नियमों को नहीं मानतीं, उन्हें तुरंत ग्राउंडेड कर देना चाहिए.
By Sumit Saxena
Published : August 17, 2026 at 8:53 PM IST
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने भारत के विमानन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लाए गए 'भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024' के तहत नियम बनाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इन नियमों को तीन हफ्ते के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा.
देश की शीर्ष अदालत ने इस दौरान यह सख्त टिप्पणी भी की कि जो एयरलाइंस किराए को लेकर सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करती हैं, उनकी उड़ानों पर रोक लगा दी जानी चाहिए. यह मामला सुनवाई के लिए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सामने आया था.
केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक कोर्ट में पेश हुए. सरकार ने नियमों का मसौदा एक बंद लिफाफे में पीठ के सामने पेश किया और बताया कि इस पर कुछ अंतिम दौर की चर्चाएं अभी चल रही हैं. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव ने दलील दी कि जब तक नए नियम लागू नहीं हो जाते, तब तक पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे.
पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा, "पुराने नियमों की क्या कीमत है? क्या वे कागज का एक बेकार टुकड़ा थे? फिर क्या हुआ? या आप समय के साथ अधिक समझदार हो गए हैं... यह बहुत ज्यादा है. सात दिनों के भीतर नए नियम प्रकाशित करें." पीठ ने केंद्र के वकील को पुराने नियमों को ही सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा, "यदि एयरलाइंस नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उनकी उड़ानों पर रोक लगा दें (ग्राउंडेड)."
केंद्र के वकील ने दलील दी कि वे लगातार ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर रहे हैं. इस पर पीठ ने कहा कि कोई एक ऐसा उदाहरण दीजिए जहां केंद्र का ऐसा कोई ज्ञापन लागू किया गया हो. केंद्र के वकील ने आगे कहा कि इन नियमों को संसद के सामने रखना होता है.
याचिकाकर्ता के वकील श्रीवास्तव ने कहा कि नागरिक विमानन मंत्री ने संसद में खुद कहा है कि वे हवाई किराए की अधिकतम सीमा तय नहीं कर सकते, और उनके इस बयान को रिकॉर्ड पर लाया गया है. उन्होंने आगे दलील दी कि जब एक मंत्री खुद को असहाय बताता है, तो एयरलाइंस को खुली छूट मिल जाती है. उन्होंने जोड़ा, "वे (एयरलाइंस) जो चाहें उतना किराया वसूल करेंगे... अगर संसद में मंत्री का यही रुख है, तो हमारी एकमात्र उम्मीद अब सिर्फ यह अदालत ही है."
केंद्र के वकील ने जोर देकर कहा कि वे तीन हफ्ते के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे. इस पर श्रीवास्तव ने कहा कि वे केवल यह जानने में रुचि रखते हैं कि क्या इसमें एक स्वतंत्र नियामक का कोई प्रावधान है. केंद्र के वकील ने दलील दी, "एक या दो ऐसे पहलू हैं जिन पर चर्चा चल रही है, जिसका कुछ असर पड़ेगा...", उन्होंने आगे बताया कि इस पर आपत्तियां भी आ रही हैं. पीठ ने कहा कि केंद्र आपत्तियों को स्वीकार करने की एक समय-सीमा तय कर सकता है.
श्रीवास्तव ने दलील दी, "जब तक कोई स्वतंत्र नियामक नहीं होगा, तब तक उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकेगा. इसका कारण यह है कि संसद के कानून के तहत हवाई परिवहन को एक आवश्यक सेवा घोषित किया गया है. यह आज एक जीवनरेखा है."
पीठ ने कहा, "एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने हमारे सामने एक बंद लिफाफे में नियमों का मसौदा पेश किया है. लिफाफे को खोला गया, उसका अवलोकन किया गया और उसे मिस्टर कौशिक को वापस लौटा दिया गया. कौशिक ने नियमों के मसौदे को अंतिम रूप देने और इसे तीन हफ्ते के भीतर इस अदालत के सामने रखने के लिए कुछ और समय मांगा है." इसके साथ ही पीठ ने कहा कि केंद्र को अब और समय नहीं मांगना चाहिए. अदालत ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 7 सितंबर को सूचीबद्ध किया है.
पीठ सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पारदर्शिता और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत व स्वतंत्र नियामक की मांग की है. साथ ही, उन्होंने भारत में निजी एयरलाइंस द्वारा लगाए जाने वाले हवाई किराए और अन्य शुल्कों में होने वाले "अत्याधिक उतार-चढ़ाव" को नियंत्रित करने के लिए नियामक दिशानिर्देशों की भी मांग की है.
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