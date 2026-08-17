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मनमाना हवाई किराया पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; केंद्र ने 3 हफ्ते में नया नियम बनाने का किया वादा

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने भारत के विमानन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लाए गए 'भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024' के तहत नियम बनाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इन नियमों को तीन हफ्ते के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा.

देश की शीर्ष अदालत ने इस दौरान यह सख्त टिप्पणी भी की कि जो एयरलाइंस किराए को लेकर सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करती हैं, उनकी उड़ानों पर रोक लगा दी जानी चाहिए. यह मामला सुनवाई के लिए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सामने आया था.

केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक कोर्ट में पेश हुए. सरकार ने नियमों का मसौदा एक बंद लिफाफे में पीठ के सामने पेश किया और बताया कि इस पर कुछ अंतिम दौर की चर्चाएं अभी चल रही हैं. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव ने दलील दी कि जब तक नए नियम लागू नहीं हो जाते, तब तक पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे.

पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा, "पुराने नियमों की क्या कीमत है? क्या वे कागज का एक बेकार टुकड़ा थे? फिर क्या हुआ? या आप समय के साथ अधिक समझदार हो गए हैं... यह बहुत ज्यादा है. सात दिनों के भीतर नए नियम प्रकाशित करें." पीठ ने केंद्र के वकील को पुराने नियमों को ही सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा, "यदि एयरलाइंस नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उनकी उड़ानों पर रोक लगा दें (ग्राउंडेड)."

केंद्र के वकील ने दलील दी कि वे लगातार ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर रहे हैं. इस पर पीठ ने कहा कि कोई एक ऐसा उदाहरण दीजिए जहां केंद्र का ऐसा कोई ज्ञापन लागू किया गया हो. केंद्र के वकील ने आगे कहा कि इन नियमों को संसद के सामने रखना होता है.

याचिकाकर्ता के वकील श्रीवास्तव ने कहा कि नागरिक विमानन मंत्री ने संसद में खुद कहा है कि वे हवाई किराए की अधिकतम सीमा तय नहीं कर सकते, और उनके इस बयान को रिकॉर्ड पर लाया गया है. उन्होंने आगे दलील दी कि जब एक मंत्री खुद को असहाय बताता है, तो एयरलाइंस को खुली छूट मिल जाती है. उन्होंने जोड़ा, "वे (एयरलाइंस) जो चाहें उतना किराया वसूल करेंगे... अगर संसद में मंत्री का यही रुख है, तो हमारी एकमात्र उम्मीद अब सिर्फ यह अदालत ही है."