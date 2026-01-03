ETV Bharat / bharat

उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिकाओं पर फैसला 5 जनवरी को

उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिकाओं पर फैसला 5 जनवरी को ( File/ ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला 5 जनवरी को सुनाएगा.

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने 10 दिसंबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस वी राजू और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

खालिद, इमाम और अन्य आरोपियों पर 2020 के दंगों के "मास्टरमाइंड" होने के आरोप में आतंक-रोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967(UAPA) और आईपीसी के नियमों के तहत केस दर्ज किया गया था. इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे.

यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी. आरोपियों ने फरवरी 2020 के दंगों के "बड़ी साजिश" मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

10 दिसंबर को सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस की तरफ से राजू ने कहा कि ट्रायल में देरी के लिए अभियोजन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. उन्होंने कहा, "अभियोजन की तरफ से कोई देरी नहीं हुई है... उन्होंने कहा कि हमें हर चीज की हार्ड कॉपी चाहिए... 30,000 पेज."

राजू ने इस बात पर जोर दिया था कि एक साजिश करने वाले के कामों का श्रेय दूसरों को दिया जा सकता है. राजू ने तर्क दिया, "शरजील इमाम के भाषणों का श्रेय उमर खालिद को दिया जा सकता है. शरजील इमाम के मामले को दूसरों के खिलाफ सबूत माना जाएगा…"

राजू ने कहा कि उमर खालिद ने जानबूझकर दंगे होने से पहले दिल्ली छोड़ने की योजना बनाई थी, क्योंकि वह जिम्मेदारी से बचना चाहता था. उन्होंने जोर देकर कहा कि दंगों की साजिश खालिद ने की थी और यह कहना सही नहीं है कि वह दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप का एडमिन नहीं था और सिर्फ एडमिन ही मैसेज भेज सकते थे.

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया गया कि 11 मार्च से पहले उमर खालिद समेत हर कोई मैसेज पोस्ट कर सकता था, और 11 मार्च के बाद, उन्होंने सब कुछ डिलीट कर दिया और बाद में उसे एडमिन नहीं बनाया गया. साथ ही बाद में संचार के लिए 'सिग्नल' ऐप पर शिफ्ट हो गया.

पुलिस ने जेएनयू में लगाए गए नारों के संबंध में 2016 की एफआईआर की ओर भी अदालत का ध्यान आकर्षित किया. पीठ ने पूछा, 2020 में हुए दंगों के लिए इस एफआईआर की क्या प्रासंगिकता है? राजू ने तर्क दिया कि साजिश अधिनियम से पहले शुरू होती है और साजिश 2 साल पहले भी शुरू हो सकती है.