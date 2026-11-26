आनंद मोहन को बड़ा झटका, DM जी कृष्णैया हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की रिहाई
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया. सरेंडर करने को कहा-
Published : November 26, 2026 at 11:37 AM IST
दिल्ली/पटना : पूर्व सांसद आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. गोपालगंज के जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गई समयपूर्व रिहाई रद्द कर दी है.
बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा
आनंद मोहन की रिहाई को गैर कानूनी करार देने के बाद अब आनंद मोहन को जेल जाना पड़ सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा जेल नियमों में 2023 में किए गए संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. साथ ही, 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व सांसद आनंद मोहन को एक महीने के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है.
फैसले में किया अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का जिक्र
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के एक बयान का ज़िक्र किया जिसमें टिप्पणी करते हुए कहा कि "न्याय का मतलब सही और गलत के बीच चुप रहना नहीं है, बल्कि यह पता लगाना है कि सही क्या है और जहां भी गलत हो, उसके खिलाफ सही का साथ देना है."
'सही और गलत के बीच मूकदर्शक नहीं बने रह सकते'
फैसला सुनाते हुए जस्टिस दत्ता ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने का मतलब यह था कि न्याय के लिए एक पक्ष लेना ज़रूरी है- कानून और सच्चाई का पक्ष- न कि सही और गलत के बीच एक मूक दर्शक बने रहना. जस्टिस दत्ता ने आगे कहा कि एक सदी पहले राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा कही गई इन बातों से प्रेरणा लेते हुए, "हमारा यह मानना है कि इस अदालत का कर्तव्य... सच की सक्रिय रूप से तलाश करना और उस पर मज़बूती से कायम रहना है."
'सरकार का कदम गलत है..उसे सुधारना होगा.'
बेंच ने कहा कि अदालत का काम यह पता लगाना है कि कानून और तथ्यों के हिसाब से सही क्या है, और जहां भी गलत दिखे, उसके खिलाफ सही को बरकरार रखना है. बेंच ने टिप्पणी की, "अगर सरकार का कोई कदम गलत है, तो उसे सुधारना होगा और कानून का राज लागू करना होगा..."
बिहार सरकार ने किया था जेल मैनुअल में बदलाव
पूर्व सांसद आनंद मोहन की समयपूर्व रिहाई के लिए बिहार सरकार ने अप्रैल 2023 में 'बिहार जेल मैनुअल, 2012' के नियम 481(1)(a) में बदलाव किया था, जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया. सजा माफी की अपवाद सूची से 'ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या' वाले प्रावधान को हटा दिया गया, जिससे 14 साल की सजा पूरी करने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता क्लियर हो गया. इस फैसले के बाद आनंद मोहन को जेल में वापस जाना पड़ेगा.
जी कृष्णैया की पत्नी ने दिया था रिहाई को चुनौती
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने बिहार सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जी. कृष्णैया की पत्नी उमा देवी कृष्णैया की याचिका पर दिया है, जिसमें उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी थी.
फिर जेल जाएंगे आनंद मोहन
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सवाल है कि क्या फिर से पूर्व सांसद को जेल जाना होगा?. इस केस में संविधान के जानकार अरूण कुशवाहा कहते हैं कि आनंद मोहन को जेल से रिहा करने का फैसला बिहार सरकार ने लिया था, जो एक तरीके से अवमानना था.
उन्होंने आगे बताया कि ''इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आजीवन कारावास के तहत किसी को भी जीवन भर जेल में रहना होगा. इस फैसले पर पांच जजों के संविधान पीठ ने मुहर लगाई थी. लेकिन राज्य सरकार ने व्यक्ति विशेष को रिहा करने (रिमिशन देने का अधिकार) के लिए यह फैसला लिया था.''
1994 में हुई थी IAS जी कृष्णैया की हत्या
5 दिसंबर 1994 को बिहार के मुजफ्फरपुर में गैंगस्टर छोटन शुक्ला की शवयात्रा निकाल रही थी. उसी समय तत्कालीन गोपालगंज जिलाधिकारी IAS जी कृष्णैया अपने सरकारी गाड़ी से गुजर रहे थे. आरोप है कि भीड़ ने उनकी गाड़ी रोकी, फिर कार से उन्हें बाहर निकाला और पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी. ऑन ड्यूटी एक आईएएस अधिकारी की इस तरह हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था.
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