चुनावी हलफनामे में झूठी जानकारी देने वाले नेताओं की अब खैर नहीं! आम जनता भी दर्ज करा सकेगी आपराधिक शिकायत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 195 के तहत लगी पाबंदियां ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज करने से नहीं रोकेंगी.
Published : October 16, 2026 at 10:08 PM IST
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि अगर कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देता है या जरूरी बातें छुपाता है, तो आम नागरिक भी उसके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं. कोर्ट का यह फैसला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RoP Act) के तहत नेताओं की जवाबदेही को और मजबूत करता है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 195 के तहत लगी पाबंदियां ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज करने से नहीं रोकेंगी. दरअसल, CrPC की धारा 195 आपराधिक अदालतों को तब तक कुछ खास अपराधों पर कार्रवाई करने से रोकती है, जब तक कि संबंधित कोर्ट या कोई अधिकृत सरकारी अधिकारी खुद लिखित शिकायत दर्ज न कराए.
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा- "निष्कर्ष के तौर पर, हमारा मानना है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RoP Act) की धारा 125-A के तहत किए गए अपराध का आरोप लगाने वाली किसी भी निजी शिकायत को CrPC की धारा 195 की कड़ी शर्तों से गुजरने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हाई कोर्ट ने माना था. अगर किसी चुने हुए उम्मीदवार को परेशान करने के लिए या झूठे आरोपों के साथ कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो देश के कानून हमारे सक्षम मजिस्ट्रेटों को पूरी शक्ति देते हैं कि वे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जैसा उचित समझें, वैसा आदेश पास कर सकें."
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RoP Act) की धारा 125-A उन उम्मीदवारों को सजा देती है जो अपने नामांकन पत्रों या चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी देते हैं, जरूरी बातें छुपाते हैं, या अनिवार्य जानकारी देने में नाकाम रहते हैं. पीठ ने आगे कहा, "इस सवाल का जवाब देने के बाद, हम दोहराते हैं कि ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने चल रही कार्यवाही को बंद करने का हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा, लेकिन इसके पीछे के कारण वो नहीं हैं जो हाई कोर्ट ने दिए थे."
अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि भले ही चुनाव आयोग अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है और उसने कानूनी प्रावधानों की अपनी समझ के आधार पर गाइडलाइंस या प्रेस नोट जारी किए हैं, लेकिन कानूनों की व्याख्या मुख्य रूप से अदालतों का काम है और ऐसे दिशानिर्देश या प्रेस नोट हमें (सुप्रीम कोर्ट को) मानने के लिए मजबूर नहीं करते.
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणियां राजकुमार मदकी द्वारा दायर एक अपील पर फैसला सुनाते हुए कीं. यह अपील कर्नाटक हाई कोर्ट के 7 मार्च, 2025 के फैसले के खिलाफ की गई थी. हाई कोर्ट ने बीदर निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक विधानसभा के चुने हुए सदस्य शैलेंद्र बेलदाले के खिलाफ राजकुमार की आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया था. उनका आरोप था कि बेलदाले ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र के साथ दिए हलफनामे में अपने रहने के पते के बारे में गलत जानकारी दी थी.
उन्होंने बेंगलुरु में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने CrPC की धारा 200 के तहत एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RoP Act) की धारा 125-A के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा, "अगर विधायिका की वास्तव में यह मंशा होती कि चुनाव जीतने के इरादे से हलफनामे में गलत जानकारी देने से जुड़े किसी भी अपराध (जिसका जिक्र RoP Act की धारा 125-A में है) पर अदालत तभी कार्रवाई कर सकती है जब शिकायतकर्ता कोई सरकारी अधिकारी हो, तो CrPC की धारा 195 में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया जा सकता था, क्योंकि RoP Act की धारा 125-A काफी नई है."
पीठ ने इस महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिलाया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RoP Act) में धारा 125-A को 24 अगस्त, 2002 से जोड़ा गया था, जबकि इसके बाद अप्रैल, 2006 में CrPC की धारा 195 में संशोधन (बदलाव) किया गया था.
अदालत ने कहा, "यह माना जाता है कि विधायिका को अच्छी तरह पता था कि उसने चार साल पहले ही RoP Act में धारा 125-A को जोड़ा है. ऐसे में यह साफ है कि विधायिका द्वारा CrPC की धारा 195 में RoP Act की धारा 125-A को शामिल न करना एक सोच-समझकर लिया गया फैसला था. इसलिए, बाद वाले प्रावधान (CrPC 195) के तहत कोई भी अदालत RoP Act की धारा 125-A के तहत हुए कथित अपराध पर कार्रवाई करने से नहीं रोकी जा सकती, भले ही वह शिकायत किसी आम नागरिक द्वारा ही क्यों न दर्ज कराई गई हो."
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