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चुनावी हलफनामे में झूठी जानकारी देने वाले नेताओं की अब खैर नहीं! आम जनता भी दर्ज करा सकेगी आपराधिक शिकायत

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि अगर कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देता है या जरूरी बातें छुपाता है, तो आम नागरिक भी उसके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं. कोर्ट का यह फैसला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RoP Act) के तहत नेताओं की जवाबदेही को और मजबूत करता है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 195 के तहत लगी पाबंदियां ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज करने से नहीं रोकेंगी. दरअसल, CrPC की धारा 195 आपराधिक अदालतों को तब तक कुछ खास अपराधों पर कार्रवाई करने से रोकती है, जब तक कि संबंधित कोर्ट या कोई अधिकृत सरकारी अधिकारी खुद लिखित शिकायत दर्ज न कराए.