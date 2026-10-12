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'पटाखे फोड़ने में धार्मिक क्या है?' प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, नागरिकों से दीये जलाने की अपील

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 6 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नागरिकों से अपील की कि वे पटाखों पर निर्भर रहने के बजाय दीये जलाने की हमारी मूल संस्कृति की तरफ लौटें. अदालत ने कहा कि वास्तविक उत्सव में धार्मिक भावनाओं और जनता के स्वास्थ्य के बीच संतुलन होना चाहिए. इस बात पर ज़ोर देते हुए कि अदालत के प्रतिबंधात्मक आदेशों को अक्सर दमनकारी माना जाता है, शीर्ष अदालत ने कहा कि इसका स्थायी रास्ता लोगों की अंतरात्मा को जगाने और उन्हें स्वेच्छा से प्रदूषण-मुक्त आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करने में छिपा है.

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने की. CJI ने कहा, "सबसे अच्छा रास्ता यह है कि लोगों को जागरूक बनाया जाए, उनमें जागृति लाई जाए, उन्हें बताया जाए कि कौन से पटाखे नुकसानदेह हैं और कौन से बहुत कम नुकसानदेह हैं... इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए और लोगों को दीये जलाने की हमारी मूल संस्कृति की तरफ लौटने के लिए प्रेरित किया जाए..."

जस्टिस बागची ने पटाखे जलाने के धार्मिक आधार पर सवाल उठाते हुए पूछा, "पटाखे फोड़ने में धार्मिक क्या है?" वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह, जो एमिकस क्यूरी के रूप में पीठ की मदद कर रही हैं, ने वायु प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला दिया. पटाखों को धार्मिक प्रथाओं से जोड़ने वाले तर्कों का जवाब देते हुए सिंह ने कहा, "अगर भगवान को यह पता चले कि उनके नाम पर बच्चे पीड़ित हो रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं, तो वे भी हैरान रह जाएंगे." बेंच ने स्पष्ट किया कि उसका इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, लेकिन उसने नागरिकों को पटाखे फोड़ने के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक करने और सुरक्षित तौर-तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया. CJI ने कहा, "हम धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इसके साथ ही, लोगों को खुद आगे आना चाहिए और इस (प्रदूषण-मुक्त विकल्प) को चुनना चाहिए. इस पूरी प्रक्रिया में एक संतुलित दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए." CJI ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, "आप इस संबंध में कुछ सामग्री पब्लिश करना शुरू कर सकते हैं. आप लोगों से इसका न्यूनतम उपयोग करने और तय घंटों के दौरान ही इस्तेमाल करने की एक सच्ची अपील कर सकते हैं, ताकि ध्वनि और वायु प्रदूषण न हो. इसके अलावा आप बाजार में यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि किस तरह के पटाखे ... जो बहुत नुकसानदेह हैं, उनकी बिक्री को सीमित किया जा सकता है, और जो कम नुकसानदेह हैं..." भाटी ने कहा कि अर्जुन गोपाल मामले में अदालत के फैसले के अनुसार ग्रीन पटाखों की व्यवस्था पहले से ही अनिवार्य है. उन्होंने आगे जोड़ा कि पूरे देश से जुड़े इस तरह के एक अन्य मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की ही एक दूसरी पीठ कर रही है. भाटी ने कहा, "दिल्ली के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था और पिछले साल आपकी अदालत ने इसमें ढील देते हुए इसे दो दिन, प्रत्येक दिन तीन-तीन घंटे के लिए किया था- यानी तीन दिन पटाखों की बिक्री के लिए और दो दिन विशिष्ट समय पर पटाखों के उपयोग के लिए तय किए गए थे." पिछले साल के अदालती आदेश का हवाला देते हुए एक वकील ने दलील दी कि केवल नीरी (NEERI) द्वारा स्वीकृत पटाखों की कुछ श्रेणियों की बिक्री की ही अनुमति दी गई थी, और यह अर्जुन गोपाल मामले में लागू व्यवस्था से कहीं अधिक सख्त है. CJI ने कहा, "हमें कोई भी आदेश पारित करने में बेहद सतर्क रहना होगा, जब तक कि हम उसे प्रबंधित करने और लागू करने की स्थिति में न हों."