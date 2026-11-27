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सिंगल मदर के बच्चों को मां की जाति से मिलेगा सर्टिफिकेट? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नीति बनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह एक ऐसा नीतिगत ढांचा तैयार करने पर विचार करे, जिसके तहत तलाक, परित्याग, गोद लेने और सिंगल मदरहुड (अकेली मां) जैसे मामलों में बच्चों को उनकी मां की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र मिल सके. इस मामले की सुनवाई जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की.

अकेली मां के पास कस्टडी होने पर यह मुद्दा बेहद अहम