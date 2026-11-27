सिंगल मदर के बच्चों को मां की जाति से मिलेगा सर्टिफिकेट? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नीति बनाने को कहा
यह मुद्दा उन मामलों में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां बच्चों की पूरी जिम्मेदारी केवल मां के पास होती है.
By Sumit Saxena
Published : November 27, 2026 at 7:14 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह एक ऐसा नीतिगत ढांचा तैयार करने पर विचार करे, जिसके तहत तलाक, परित्याग, गोद लेने और सिंगल मदरहुड (अकेली मां) जैसे मामलों में बच्चों को उनकी मां की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र मिल सके. इस मामले की सुनवाई जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की.
अकेली मां के पास कस्टडी होने पर यह मुद्दा बेहद अहम
सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की कि यह मुद्दा उन मामलों में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां बच्चों की पूरी जिम्मेदारी केवल मां के पास होती है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी संभावना तलाशी कि क्या जाति-आधारित आरक्षण और पलायन से जुड़े संविधान पीठ के पुराने फैसलों को प्रभावित किए बिना, पिता की जाति से प्रमाण पत्र बनने के सामान्य नियम में कुछ सीमित अपवादों को मान्यता दी जा सकती है.
अटॉर्नी जनरल से मांगा कानूनी सहयोग
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से इस मुद्दे की जांच करने को कहा है. साथ ही, शीर्ष अदालत ने देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी से इस मामले में शामिल कानूनी और संवैधानिक सवालों को सुलझाने में अदालत की सहायता करने का भी अनुरोध किया है.
अंतरजातीय विवाह के मामलों पर भी एक साथ होगा विचार
सुनवाई के दौरान अदालत ने एक ही जाति के माता-पिता से जुड़े मामलों और अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न होने वाले मामलों को अलग-अलग करके देखने की दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब अदालत इस पूरे मामले की जांच करेगी, तो इन सभी मुद्दों पर एक साथ विचार किया जाएगा. मामले में शुरुआती दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने याचिकाओं पर आगे विचार करने के लिए सुनवाई स्थगित कर दी.
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