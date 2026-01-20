ETV Bharat / bharat

'कसाब ने अवमानना नहीं की, पर मेनका गांधी ने की है': सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जताई नाराजगी?

मेनका गांधी ने अपने पॉडकास्ट में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अदालत के आदेशों की आलोचना की थीं.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
By Sumit Saxena

Published : January 20, 2026 at 7:02 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की उन टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई. मेनका ने अपने पॉडकास्ट में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अदालत के आदेशों की आलोचना की थीं. हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह गांधी के खिलाफ अवमानना (contempt) की कार्यवाही शुरू नहीं करेगी.

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने आवार कुत्तों के मामले में हो रही सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. अदालत में मेनका गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन पेश हुए थे.

सुनवाई के दौरान, एक पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने पीठ के सामने सुझाव दिया कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां लोग उन आवारा कुत्तों की रिपोर्ट कर सकें जिनका नसबंदी (sterilization) नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी किसी वेबसाइट पर दर्ज या रिपोर्ट की जानी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए कुछ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए जिनका काम बिना नसबंदी वाले आवारा कुत्तों की शिकायत पर कार्रवाई करना हो.

इस पर पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "हम कुत्तों से ही अपना प्रमाणपत्र (नसबंदी का सर्टिफिकेट) साथ रखने के लिए क्यों नहीं कह सकते?" प्रशांत भूषण ने कहा कि कभी-कभी अदालत की ऐसी टिप्पणियों के दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम निकलते हैं. उन्होंने पिछली सुनवाई का जिक्र करते हुए कहा कि पीठ ने तब कहा था कि कुत्तों के काटने के लिए उन्हें खाना खिलाने वालों (फीडर्स) को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. भूषण ने कहा कि शायद वह टिप्पणी व्यंग्य में की गई थी.

पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने वह टिप्पणी मजाक में नहीं की थी. पीठ ने कहा, "हमने वह बात गंभीरता से कही थी." रामचंद्रन ने कहा कि बार (वकीलों) का सदस्य होने के नाते, बार और बेंच (जजों) दोनों को ही संयमित रहना चाहिए. इस पर बेंच ने कहा कि वह इस बारे में जागरूक है और वह बहुत सी बातें कह सकती है, लेकिन वह खुद को रोक रही है.

थोड़ी देर बाद, मेनका गांधी का पक्ष रख रहे रामचंद्रन को संबोधित करते हुए बेंच ने कहा कि थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि कोर्ट को संयमित रहना चाहिए, क्या आपने पता लगाया कि आपकी मुवक्किल (मेनका गांधी) किस तरह के बयान दे रही हैं? रामचंद्रन ने जवाब दिया कि वह अजमल कसाब के लिए पेश हुए थे और वह गांधी के लिए भी पेश हो सकते हैं. इस पर बेंच ने टिप्पणी की, "अजमल कसाब ने अदालत की अवमानना नहीं की थी, लेकिन आपकी मुवक्किल ने की है."

पीठ ने राजू रामचंद्रन से कहा कि उनकी मुवक्किल ने अदालत की अवमानना की है, लेकिन अदालत इसका संज्ञान नहीं ले रही है. पीठ ने पूछा, "आपने कहा कि अदालत को अपनी टिप्पणी में संयमित रहना चाहिए, लेकिन क्या आपने अपनी मुवक्किल से पूछा है कि उन्होंने किस तरह की टिप्पणियां की हैं? क्या आपने उनका पॉडकास्ट सुना है? उन्होंने बिना सोचे-समझे हर किसी के खिलाफ हर तरह की बातें कही हैं."

राजू रामचंद्रन ने कहा कि जब सार्वजनिक टिप्पणियों की बात आती है, तो वकीलों और जजों का नजरिया अलग-अलग धरातल पर हो सकता है. इसके बाद उन्होंने आवेदन पर अपनी दलीलें शुरू कीं. उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने की किसी भी व्यापक रणनीति के लिए 'पशु जन्म नियंत्रण' (ABC) नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन बेहद जरूरी है.

जस्टिस मेहता ने राजू रामचंद्रन से पूछा, "चूंकि आपकी मुवक्किल एक मंत्री रही हैं और पशु अधिकार कार्यकर्ता भी हैं... तो हमें बताएं कि आपका आवेदन बजट आवंटन के मुद्दे पर चुप क्यों है? इन कार्यों में आपकी मुवक्किल का क्या योगदान रहा है?" रामचंद्रन ने जवाब दिया कि वह बेंच द्वारा पूछे गए इस सवाल का मौखिक जवाब नहीं दे सकते और बजट का आवंटन एक नीतिगत मामला है. इस मामले में सुनवाई 28 जनवरी 2026 को भी जारी रहेगी.

इससे पहले 13 जनवरी 2026 को शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह राज्यों को कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए "भारी मुआवजा" देने के लिए कहेगी और ऐसी घटनाओं के लिए कुत्तों को खाना खिलाने वालों (फीडर्स) को जवाबदेह ठहराएगी. अदालत ने पिछले पांच वर्षों से आवारा पशुओं से जुड़े नियमों को लागू न किए जाने पर भी चिंता जताई थी.

संपादक की पसंद

