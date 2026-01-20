ETV Bharat / bharat

'कसाब ने अवमानना नहीं की, पर मेनका गांधी ने की है': सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जताई नाराजगी?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की उन टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई. मेनका ने अपने पॉडकास्ट में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अदालत के आदेशों की आलोचना की थीं. हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह गांधी के खिलाफ अवमानना (contempt) की कार्यवाही शुरू नहीं करेगी.

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने आवार कुत्तों के मामले में हो रही सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. अदालत में मेनका गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन पेश हुए थे.

सुनवाई के दौरान, एक पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने पीठ के सामने सुझाव दिया कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां लोग उन आवारा कुत्तों की रिपोर्ट कर सकें जिनका नसबंदी (sterilization) नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी किसी वेबसाइट पर दर्ज या रिपोर्ट की जानी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए कुछ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए जिनका काम बिना नसबंदी वाले आवारा कुत्तों की शिकायत पर कार्रवाई करना हो.

इस पर पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "हम कुत्तों से ही अपना प्रमाणपत्र (नसबंदी का सर्टिफिकेट) साथ रखने के लिए क्यों नहीं कह सकते?" प्रशांत भूषण ने कहा कि कभी-कभी अदालत की ऐसी टिप्पणियों के दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम निकलते हैं. उन्होंने पिछली सुनवाई का जिक्र करते हुए कहा कि पीठ ने तब कहा था कि कुत्तों के काटने के लिए उन्हें खाना खिलाने वालों (फीडर्स) को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. भूषण ने कहा कि शायद वह टिप्पणी व्यंग्य में की गई थी.

पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने वह टिप्पणी मजाक में नहीं की थी. पीठ ने कहा, "हमने वह बात गंभीरता से कही थी." रामचंद्रन ने कहा कि बार (वकीलों) का सदस्य होने के नाते, बार और बेंच (जजों) दोनों को ही संयमित रहना चाहिए. इस पर बेंच ने कहा कि वह इस बारे में जागरूक है और वह बहुत सी बातें कह सकती है, लेकिन वह खुद को रोक रही है.

थोड़ी देर बाद, मेनका गांधी का पक्ष रख रहे रामचंद्रन को संबोधित करते हुए बेंच ने कहा कि थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि कोर्ट को संयमित रहना चाहिए, क्या आपने पता लगाया कि आपकी मुवक्किल (मेनका गांधी) किस तरह के बयान दे रही हैं? रामचंद्रन ने जवाब दिया कि वह अजमल कसाब के लिए पेश हुए थे और वह गांधी के लिए भी पेश हो सकते हैं. इस पर बेंच ने टिप्पणी की, "अजमल कसाब ने अदालत की अवमानना नहीं की थी, लेकिन आपकी मुवक्किल ने की है."