ट्रिब्यूनल सुधार कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई टालने के केंद्र के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट नाराज
अटॉर्नी जनरल ने सोमवार को मामले की मेरिट पर बहस की और उसके बाद पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई तय की.
Published : November 6, 2025 at 1:27 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ट्रिब्यूनल सुधारों पर 2021 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करने के केंद्र के अनुरोध पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की. पीठ ने कहा कि सुनवाई के अंतिम चरण में उसे सरकार से इसकी उम्मीद नहीं थी.
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने तीन नवंबर को केंद्र के उस आवेदन पर कड़ा संज्ञान लिया था जिसमें न्यायाधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.
2021 अधिनियम फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण सहित कुछ अपीलीय न्यायाधिकरणों को समाप्त कर देता है, और विभिन्न न्यायाधिकरणों के न्यायिक और अन्य सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित विभिन्न शर्तों में संशोधन करता है.
इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र की उस याचिका को खारिज करने की धमकी दी थी, जो अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के माध्यम से मामले को बड़ी पीठ को सौंपने के लिए पेश की गई थी. पीठ ने कहा था कि वह केंद्र सरकार की ऐसी रणनीति को मंजूरी नहीं देती. इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने सोमवार को मामले की मेरिट पर बहस की और उसके बाद पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई तय की.
गुरुवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मामले का उल्लेख किया और अटॉर्नी जनरल की ओर से उनकी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए स्थगन की मांग की. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "यह न्यायालय के प्रति बहुत अनुचित है." एएसजी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के पास शुक्रवार को एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता निर्धारित है, इसलिए उन्होंने इसमें सहूलियत मांगी है.
मुख्य न्यायाधीश ने फिर कहा, "हमने उन्हें इतने समय तक समायोजित किया है. हमने उन्हें दो बार समायोजित किया है. यह न्यायालय के लिए उचित नहीं है." 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य न्यायाधीश ने भाटी से कहा, "यदि आप इसे 24 नवंबर के बाद भी रखना चाहते हैं तो आप हमें स्पष्ट रूप से बताइए."
जब एएसजी भाटी ने मामले की सुनवाई सोमवार को करने का सुझाव दिया, तो मुख्य न्यायाधीश ने नाराज़ होकर कहा, "तो फिर हम फ़ैसला कब लिखेंगे? हर रोज़ हमें बताया जाता है कि वह मध्यस्थता में व्यस्त हैं. आखिरी वक़्त में आप मामले को संविधान पीठ को सौंपने की अर्ज़ी लेकर आ जाते हैं!" मुख्य न्यायाधीश ने यह भी सवाल उठाया कि इस मामले में कोई अन्य विधि अधिकारी संघ का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकता.
उन्होंने कहा, "आपके पास सक्षम ASGs की एक पूरी फौज है. जब हम उच्च न्यायालय में थे, तो हमने आंशिक रूप से सुने गए मामलों के लिए अन्य ब्रीफिंग छोड़ दी थीं." उन्होंने आगे कहा कि पीठ ने सुनवाई पूरी करने और सप्ताहांत का उपयोग फैसला तैयार करने के लिए शुक्रवार का कार्यक्रम तय रखा था.
अंततः, पीठ ने याचिकाकर्ता मद्रास बार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को शुक्रवार को सुनने और सोमवार को अटॉर्नी जनरल की दलीलों को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'यदि वह नहीं आते हैं तो हम मामले को बंद कर देंगे.'
