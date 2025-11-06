ETV Bharat / bharat

ट्रिब्यूनल सुधार कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई टालने के केंद्र के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ट्रिब्यूनल सुधारों पर 2021 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करने के केंद्र के अनुरोध पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की. पीठ ने कहा कि सुनवाई के अंतिम चरण में उसे सरकार से इसकी उम्मीद नहीं थी.

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने तीन नवंबर को केंद्र के उस आवेदन पर कड़ा संज्ञान लिया था जिसमें न्यायाधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.

2021 अधिनियम फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण सहित कुछ अपीलीय न्यायाधिकरणों को समाप्त कर देता है, और विभिन्न न्यायाधिकरणों के न्यायिक और अन्य सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित विभिन्न शर्तों में संशोधन करता है.

इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र की उस याचिका को खारिज करने की धमकी दी थी, जो अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के माध्यम से मामले को बड़ी पीठ को सौंपने के लिए पेश की गई थी. पीठ ने कहा था कि वह केंद्र सरकार की ऐसी रणनीति को मंजूरी नहीं देती. इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने सोमवार को मामले की मेरिट पर बहस की और उसके बाद पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई तय की.

गुरुवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मामले का उल्लेख किया और अटॉर्नी जनरल की ओर से उनकी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए स्थगन की मांग की. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "यह न्यायालय के प्रति बहुत अनुचित है." एएसजी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के पास शुक्रवार को एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता निर्धारित है, इसलिए उन्होंने इसमें सहूलियत मांगी है.