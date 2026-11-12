'खेल में उतरने के बाद नियम पर सवाल नहीं उठा सकते...'; SC ने 'पे माइनस पेंशन' नियम को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश पलटते हुए रिटायरमेंट के बाद संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को 'पे माइनस पेंशन' नियम को सही ठहराया.
By Sumit Saxena
Published : November 12, 2026 at 7:21 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सरकारी सेवक या कर्मचारी किसी पद को स्वीकार कर लेता है, वह बाद में उस पद से जुड़ी सेवा शर्तों और नियमों से पीछे नहीं हट सकता और न ही उन पर सवाल उठा सकता है. अदालत ने यह टिप्पणी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग नियमावली के नियम 7(2) को बरकरार रखते हुए की.
न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने पिछले हफ्ते सुनाए गए एक फैसले में कहा कि जो व्यक्ति किसी खेल में हिस्सा लेता है, वह बाद में खेल के नियमों को चुनौती नहीं दे सकता. पीठ ने आगे कहा कि इस अदालत के कई फैसलों से यह बात पूरी तरह स्थापित है कि जो उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में शामिल होता है या जो छात्र परीक्षा देता है, उसे बाद में भर्ती या परीक्षा के आयोजन से जुड़े मानदंडों और नियमों पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है.
पीठ ने कहा, "इसी तरह, जो सरकारी सेवक या कर्मचारी किसी पद को स्वीकार करता है, उसे बाद में उस पद से जुड़ी सेवा शर्तों और सेवा नियमों से मुकरने या उनके खिलाफ विरोध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती." पीठ ने ये टिप्पणियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) नियमावली, 2004 के एक नियम की वैधता को बरकरार रखते हुए कीं. यह नियम सेवानिवृत्ति के बाद संवैधानिक पदों पर नियुक्त होने वाले सरकारी सेवकों पर 'वेतन घटाव पेंशन' (पे माइनस पेंशन) प्रणाली लागू करता है.
पीठ ने पाया कि मूल याचिकाकर्ताओं की उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर, उस समय लागू उत्तराखंड लोक सेवा आयोग नियमावली लागू की गई थी. नियम 7 के उप-नियम (2) के अनुसार, सरकारी सेवक के रूप में सेवानिवृत्ति के समय उन्हें मिलने वाली पेंशन की राशि को काट लिया गया और उसे स्थगित रखने का आदेश दिया गया. पीठ ने कहा, "दूसरे शब्दों में कहें तो, सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति होने पर वेतन तय करते समय 'वेतन घटाव पेंशन' (पे माइनस पेंशन) के सिद्धांत को लागू किया गया."
राज्य सरकार ने दलील दी कि सेवानिवृत्ति के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्त होने वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों पर "वेतन घटाव पेंशन" का यह मानदंड लगातार लागू किया जाता रहा है. पीठ ने इस पर गौर करते हुए कहा, "नियमावली के नियम 7(2) के तहत नियुक्ति के तुरंत बाद दोनों मामलों में वेतन का निर्धारण 'वेतन घटाव पेंशन' के आधार पर किया गया था. इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अधिकारियों की मंशा मूल याचिकाकर्ताओं पर उस समय प्रचलित और लागू नियम 7(2) के अनुसार ही इन मानदंडों को लागू करने की थी."
इसके साथ ही पीठ ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के 16 साल पुराने आदेश को पलट दिया. हाई कोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) नियमावली, 2004 के नियम 7(2) को रद्द कर दिया था. यह नियम राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वे आयोग के पद के लिए निर्धारित वेतन में से पिछली सरकारी नौकरी में अर्जित पेंशन को घटाकर नियुक्त व्यक्ति का पारिश्रमिक तय कर सकें. यह नियम केवल उन सेवानिवृत्त ग्रुप 'ए' सिविल और कमीशन्ड रक्षा अधिकारियों पर लागू होता है, जो सेवानिवृत्ति के बाद संवैधानिक पदों पर नियुक्त होते हैं.
पीठ ने कहा कि नियम 7 के उप-नियम (2) की भाषा को ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि राज्यपाल को यह तय करने का अधिकार प्राप्त है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सेवा पेंशन को स्थगित रखा जाएगा या नहीं, और इस नियम के तहत तय वेतन में से उस सेवा पेंशन की राशि घटाई जाएगी या नहीं. पीठ ने आगे कहा कि पेंशन में कटौती कर उसे स्थगित रखने का राज्यपाल का निर्णय नियम 7 के उप-नियम (2) के अनुरूप ही लिया गया है.
पीठ ने स्पष्ट किया, "ऐसा कोई संकेत नहीं है कि राज्यपाल का यह निर्णय अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति के साथ ही लिया जाना चाहिए, या इसे नियुक्ति से पहले लिया जाना चाहिए. नियमावली में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि राज्यपाल का निर्णय लंबित रहने तक 'वेतन घटाव पेंशन' के आधार पर वेतन तय नहीं किया जा सकता."
पीठ ने कहा कि यदि मूल याचिकाकर्ताओं की दलील को स्वीकार कर लिया जाता और पिछली सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली पेंशन को जोड़कर उनका वेतन तय किया जाता, तो इसके बेहद बेतुके परिणाम निकलते. अदालत ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में कुल राशि उस पद के लिए देय वास्तविक वेतन से भी अधिक हो जाती, और शायद देश या राज्य के सर्वोच्च पद के वेतन से भी ज्यादा हो जाती. पीठ ने स्पष्ट किया, "इसलिए, किसी भी तर्क से यह दावा नहीं किया जा सकता कि वेतन की राशि में पेंशन का हिस्सा जोड़ा जाना चाहिए था और उसी के अनुसार स्वीकार्य वेतन तय किया जाना चाहिए था."
क्या था पूरा मामला?
साल 2006 में, भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल और उत्तराखंड सरकार के एक सेवानिवृत्त अतिरिक्त सचिव को क्रमशः उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किया गया था. उन्होंने राज्य की 2004 की सेवा नियमावली के नियम 7(2) को चुनौती दी और तर्क दिया कि पेंशन उनका एक निहित अधिकार है, जिसे किसी सरकारी आदेश के जरिए कम नहीं किया जा सकता. उन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नियम 7(2) को चुनौती देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
हाई कोर्ट ने उनकी रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग नियमावली के नियम 7(2) को संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 39(d) के प्रावधानों के विरुद्ध (असंवैधानिक) घोषित कर दिया था. इसके साथ ही, हाई कोर्ट ने 16 सितंबर 2008 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मूल याचिकाकर्ताओं के वेतन से पेंशन की राशि काटने का प्रावधान किया गया था.
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