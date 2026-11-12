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'खेल में उतरने के बाद नियम पर सवाल नहीं उठा सकते...'; SC ने 'पे माइनस पेंशन' नियम को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 6 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सरकारी सेवक या कर्मचारी किसी पद को स्वीकार कर लेता है, वह बाद में उस पद से जुड़ी सेवा शर्तों और नियमों से पीछे नहीं हट सकता और न ही उन पर सवाल उठा सकता है. अदालत ने यह टिप्पणी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग नियमावली के नियम 7(2) को बरकरार रखते हुए की.

न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने पिछले हफ्ते सुनाए गए एक फैसले में कहा कि जो व्यक्ति किसी खेल में हिस्सा लेता है, वह बाद में खेल के नियमों को चुनौती नहीं दे सकता. पीठ ने आगे कहा कि इस अदालत के कई फैसलों से यह बात पूरी तरह स्थापित है कि जो उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में शामिल होता है या जो छात्र परीक्षा देता है, उसे बाद में भर्ती या परीक्षा के आयोजन से जुड़े मानदंडों और नियमों पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है.