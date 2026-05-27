सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर GST लगाने को सही ठहराया
सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार के पिछले समय से लगाए गए 28 प्रतिशत जीएसटी का समर्थन किया है.
By Sumit Saxena
Published : May 27, 2026 at 7:43 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया. इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने की.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों के बनाए कानूनों की वैधता को भी बरकरार रखा, जिसमें रम्मी और पोकर जैसे स्किल वाले गेम सहित दांव पर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाया गया था.
बेंच ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ बिचौलिए नहीं हैं, बल्कि उन्हें लेवी और टैक्स पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) सिस्टम के तहत आने वाले सप्लायर के तौर पर माना जाना चाहिए.
बेंच ने कहा कि चूंकि बेटिंग और जुए को रेस एक्स्ट्रा कॉमर्स (कॉमर्स से बाहर की चीजें) माना जाता है, इसलिए ऐसी गतिविधियों को करने के लिए किसी मौलिक अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता.
बेंच ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटी, जिसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खेले जाने वाले दूसरे गेम शामिल हैं, जिनमें अनिश्चित नतीजों पर दांव लगाना शामिल है, जीएसटी फ्रेमवर्क के मकसद से बेटिंग और गैंबलिंग की कैटेगरी में आते हैं.
पीठ ने कहा, "सट्टेबाजी और जुए से उत्पन्न कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति पर जीएसटी लगाना संवैधानिक रूप से वैध है और यह संविधान के अनुच्छेद 366(12) और 366(12ए) का उल्लंघन नहीं करता है." अक्टूबर 2023 में, जीएसटी अधिकारियों ने टैक्स चोरी के लिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया.
सरकार ने जीएसटी कानून में बदलाव किया है, जिससे 1 अक्टूबर 2023 से विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में रजिस्टर करना जरूरी हो गया है. अगस्त 2023 में जीएसटी काउंसिल ने साफ किया कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर लगाए गए बेट की पूरी कीमत पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा.
गेमिंग कंपनियों ने ऐसी जीएसटी मांगों के खिलाफ अलग-अलग हाई कोर्ट का रुख किया और राजस्व अधिकारियों के दावों को चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका स्वीकार कर ली और ई-गेमिंग कंपनियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को नौ हाई कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर लिया ताकि वे आधिकारिक फैसला सुना सकें.
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