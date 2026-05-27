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सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर GST लगाने को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ( file photo-ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया. इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने की. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों के बनाए कानूनों की वैधता को भी बरकरार रखा, जिसमें रम्मी और पोकर जैसे स्किल वाले गेम सहित दांव पर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाया गया था. बेंच ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ बिचौलिए नहीं हैं, बल्कि उन्हें लेवी और टैक्स पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) सिस्टम के तहत आने वाले सप्लायर के तौर पर माना जाना चाहिए. बेंच ने कहा कि चूंकि बेटिंग और जुए को रेस एक्स्ट्रा कॉमर्स (कॉमर्स से बाहर की चीजें) माना जाता है, इसलिए ऐसी गतिविधियों को करने के लिए किसी मौलिक अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता. बेंच ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटी, जिसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खेले जाने वाले दूसरे गेम शामिल हैं, जिनमें अनिश्चित नतीजों पर दांव लगाना शामिल है, जीएसटी फ्रेमवर्क के मकसद से बेटिंग और गैंबलिंग की कैटेगरी में आते हैं.