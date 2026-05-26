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बिहार का 1983 का वो नरसंहार जिसने सुप्रीम कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया, दोषियों की उम्रकैद बरकरार

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पांच लोगों की हत्या से जुड़े 1983 के एक मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि इस सामूहिक हिंसा की क्रूरता 'न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है.' यह फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनाया.

यह अपील पटना हाई कोर्ट द्वारा 3 अगस्त 2017 को सुनाए गए अंतिम फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई थी. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में निचली अदालत द्वारा दोषियों को दी गई सजा को सही ठहराया था.

यह मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के जमालपुर कोदई गांव में 29 मार्च 1983 को हुई सामूहिक हिंसा की एक भयानक घटना से जुड़ा है. हाई कोर्ट ने इन दोषियों को निचली अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था.

सर्वोच्च अदालत ने कहा, "इस घटना की क्रूरता, जिसमें एक ही परिवार के पांच लोगों की जान चली गई और महिलाओं व बच्चों सहित कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है. निचली अदालतों ने बिल्कुल सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की गलत सहानुभूति या नरमी बरतने की कोई गुंजाइश नहीं है."

पीठ ने कहा कि वह इस बात से पूरी तरह संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है. पीठ ने कहा, "निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए और हाई कोर्ट द्वारा बरकरार रखे गए निष्कर्ष, सबूतों के सही मूल्यांकन पर आधारित हैं. इनमें ऐसी कोई गड़बड़ी या खामी नहीं है जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़े."

पीठ ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया कि कुछ अपीलकर्ता सिर्फ तमाशबीन थे. अदालत ने कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत साफ तौर पर स्थापित करते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने इस घटना के अलग-अलग चरणों में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिसमें घर को घेरना, उसमें आग लगाना, पीड़ितों का पीछा करना और उन पर घातक हथियारों से हमला करना शामिल था."

सर्वोच्च अदालत ने नोट किया, "हाई कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष साफ तौर पर साबित करते हैं कि आरोपियों ने एक गैरकानूनी सभा (भीड़) बनाई थी, वे घातक हथियारों से लैस थे और उन्होंने चंद्र शेखर चौधरी के परिवार के सदस्यों की हत्या करने और उनके घर को आग लगाने के साझा उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम किया था."