बिहार का 1983 का वो नरसंहार जिसने सुप्रीम कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया, दोषियों की उम्रकैद बरकरार
यह अपील पटना हाई कोर्ट द्वारा 3 अगस्त 2017 को सुनाए गए अंतिम फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई थी.
By Sumit Saxena
Published : May 26, 2026 at 10:42 PM IST
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पांच लोगों की हत्या से जुड़े 1983 के एक मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि इस सामूहिक हिंसा की क्रूरता 'न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है.' यह फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनाया.
यह अपील पटना हाई कोर्ट द्वारा 3 अगस्त 2017 को सुनाए गए अंतिम फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई थी. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में निचली अदालत द्वारा दोषियों को दी गई सजा को सही ठहराया था.
यह मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के जमालपुर कोदई गांव में 29 मार्च 1983 को हुई सामूहिक हिंसा की एक भयानक घटना से जुड़ा है. हाई कोर्ट ने इन दोषियों को निचली अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था.
सर्वोच्च अदालत ने कहा, "इस घटना की क्रूरता, जिसमें एक ही परिवार के पांच लोगों की जान चली गई और महिलाओं व बच्चों सहित कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है. निचली अदालतों ने बिल्कुल सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की गलत सहानुभूति या नरमी बरतने की कोई गुंजाइश नहीं है."
पीठ ने कहा कि वह इस बात से पूरी तरह संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है. पीठ ने कहा, "निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए और हाई कोर्ट द्वारा बरकरार रखे गए निष्कर्ष, सबूतों के सही मूल्यांकन पर आधारित हैं. इनमें ऐसी कोई गड़बड़ी या खामी नहीं है जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़े."
पीठ ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया कि कुछ अपीलकर्ता सिर्फ तमाशबीन थे. अदालत ने कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत साफ तौर पर स्थापित करते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने इस घटना के अलग-अलग चरणों में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिसमें घर को घेरना, उसमें आग लगाना, पीड़ितों का पीछा करना और उन पर घातक हथियारों से हमला करना शामिल था."
सर्वोच्च अदालत ने नोट किया, "हाई कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष साफ तौर पर साबित करते हैं कि आरोपियों ने एक गैरकानूनी सभा (भीड़) बनाई थी, वे घातक हथियारों से लैस थे और उन्होंने चंद्र शेखर चौधरी के परिवार के सदस्यों की हत्या करने और उनके घर को आग लगाने के साझा उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम किया था."
पीठ ने कहा कि एक बार जब गैरकानूनी सभा का साझा उद्देश्य स्थापित हो जाता है, तो उसका हर सदस्य उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए गए कामों के लिए समान रूप से जिम्मेदार हो जाता है. अदालत ने कहा, "मौजूदा मामले के तथ्यों में आईपीसी की धारा 149 के तहत आने वाली जिम्मेदारी पूरी तरह से लागू होती है."
पीठ ने नोट किया कि हाई कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से हर एक आरोपी की भूमिका का विवरण दिया था और उनकी पहचान की थी कि किसने भूसे में आग लगाई, किसने घर को आग के हवाले किया, किसने भागते हुए पीड़ितों का पीछा किया और किसने मृतकों पर जानलेवा हमले किए.
सर्वोच्च अदालत ने जिक्र किया कि यह घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की उग्र भीड़ ने चंद्र शेखर चौधरी के घर को आग लगा दी थी, जिसके बाद पांच लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे. होली का दिन था जब घातक हथियारों से लैस भीड़ ने चौधरी के घर को चारों तरफ से घेर लिया था.
सर्वोच्च अदालत ने यह भी नोट किया कि हाई कोर्ट में अपील लंबित रहने के दौरान कई अपीलकर्ताओं की मौत हो गई, जिसके कारण उनके खिलाफ अपील को समाप्त कर दिया गया.
सर्वोच्च अदालत ने कहा, ''जीवित बचे आरोपी व्यक्तियों को, सिवाय उनके जिन्हें इस अदालत या निचली अदालतों द्वारा नाबालिग होने का लाभ दिया गया है- निर्देश दिया जाता है कि वे तुरंत संबंधित निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण करें और अपनी बची हुई सजा को पूरा करें.''
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