सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में पटाखों की बिना रोक-टोक बिक्री की रिपोर्ट से नाखुश
पटाखे सिर्फ सुबह 6:00 से 7:00 बजे और रात 8:00 से 10:00 बजे के बीच ही फोड़ने की इजाजत है.
By Sumit Saxena
Published : November 3, 2026 at 1:27 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक न्यूज रिपोर्ट की ओर इशारा किया. इसमें दिवाली से पहले लगाई गई पाबंदियों के बावजूद दिल्ली के बाजारों में अलग-अलग तरह के पटाखों की खुली बिक्री के बारे में बताया गया.
जस्टिस एमएम सुंदरेश और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने एक अखबार में छपी रिपोर्ट का जिक्र किया. बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कथित उल्लंघन की जांच करने को कहा. न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि एक फोटो है और वे कहते हैं कि कल के ऑर्डर के बावजूद, दुकानों में सब कुछ मिल रहा है.
जस्टिस सुंदरेश ने भाटी से कहा, 'प्लीज इसकी जांच करें.' बेंच ने रिपोर्ट में अलग-अलग तरह के पटाखों के बारे में दी गई जानकारी का भी जिक्र किया. बेंच ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक हर तरह के पटाखे- लाइसेंस वाले, बिना लाइसेंस वाले, क्यूआर कोड वाले या बिना क्यूआर कोड वाले—बाजार में मिलते हैं.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सर्टिफाइड ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'पटाखे फोड़ने की इजाजत उसी तरह दी जाती है, जैसा इस कोर्ट ने 15.10.2025 के ऑर्डर में दिया था.
इसके मुताबिक अथॉरिटीज यह पक्का करेंगी कि 7 और 8 नवंबर, 2026 को पटाखे सिर्फ सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे और रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे के बीच ही फोड़ने की इजाजत हो.' सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 9 नवंबर से पटाखों पर पूरी तरह से बैन वापस आ जाएगा.