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सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में पटाखों की बिना रोक-टोक बिक्री की रिपोर्ट से नाखुश

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक न्यूज रिपोर्ट की ओर इशारा किया. इसमें दिवाली से पहले लगाई गई पाबंदियों के बावजूद दिल्ली के बाजारों में अलग-अलग तरह के पटाखों की खुली बिक्री के बारे में बताया गया.

जस्टिस एमएम सुंदरेश और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने एक अखबार में छपी रिपोर्ट का जिक्र किया. बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कथित उल्लंघन की जांच करने को कहा. न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि एक फोटो है और वे कहते हैं कि कल के ऑर्डर के बावजूद, दुकानों में सब कुछ मिल रहा है.