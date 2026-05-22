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सुप्रीम कोर्ट ने चार साल से जेल में बंद UAPA आरोपी को दी जमानत, जानिए क्या था मामला

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुहैल अहमद थोकर को जमानत दे दी. थोकर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था. उस पर आरोप था कि उसने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर "हाइब्रिड" आतंकवादियों की भर्ती करने, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और हमलों की साजिश रचने का काम किया था.

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त (खत्म) कर दिया था, जिसने तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया हुआ था.

चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की. सर्वोच्च न्यायालय ने थोकर द्वारा हिरासत में बिताए जा चुके समय और ट्रायल पूरी होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत दी. थोकर को इस मामले में 20 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था.

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि थोकर को दिल्ली की विशेष एनआईए (NIA) अदालत की संतुष्टि के मुताबिक जमानत बांड भरने की शर्त पर रिहा किया जाए. पीठ ने यह आदेश थोकर की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के सितंबर 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांच किए जा रहे इस मामले में थोकर को जमानत देने से इनकार कर दिया था.

थोकर ने इससे पहले निचली अदालत के जनवरी 2023 के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.