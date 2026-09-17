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नवोदय विद्यालय विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु को दो टूक, 3 महीने में जमीन देने का आदेश

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया कि वह "आत्मसमर्पण" की धारणा को छोड़े और इसके बजाय केंद्र सरकार के साथ बातचीत शुरू करे. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली के शिक्षा मानकों से तमिलनाडु के शिक्षा मानक कमजोर नहीं होंगे.

बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक जिले में 'जवाहर नवोदय विद्यालय' स्थापित करने के लिए जमीन की पहचान करने से जुड़े 15 दिसंबर, 2025 के अदालती आदेश का पालन करे. इसके साथ ही अदालत ने रेखांकित किया कि राज्य और केंद्र के बीच सहयोग को अलगाव या घुटने टेकने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, "हम कह सकते हैं कि... चेन्नई के लोगों को दिल्ली को खुद से अलग नहीं समझना चाहिए। और यही बात दिल्ली पर भी लागू होती है कि दिल्ली को भी..."

यह मामला जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस ए. जी. मसीह की बेंच के सामने आया. जस्टिस नागरत्ना ने तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता से कहा कि आप अपने राज्य में जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, अदालत उससे पूरी तरह वाकिफ है. उन्होंने आगे कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में तमिलनाडु का शिक्षा स्तर काफी ऊंचा है, और नवोदय विद्यालयों के रूप में कुछ अतिरिक्त मिलने से आपके शिक्षा के स्तर में कोई गिरावट नहीं आएगी.

राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि तमिलनाडु इन स्कूलों की स्थापना के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह नवोदय योजना से जुड़ी भाषा नीति का विरोध कर रहा है. अदालत में यह तर्क दिया गया कि बड़ी कक्षाओं में मुख्य भाषा के रूप में हिंदी सीखने पर जोर दिया जा रहा है, जो एक ऐसे राज्य में चिंता का विषय है, जहां राज्य के कानून के तहत तमिल भाषा पढ़ाना अनिवार्य है.

गुप्ता ने कहा, "मुझे इस पर कोई दलील नहीं देने दीजिए. मेरा मानना ​​नहीं है कि अदालत को इस बहस में पड़ना चाहिए... भाषा एक मौलिक अधिकार है." गुप्ता ने आगे कहा, "यहां न केवल भाषा थोपी जा रही है, बल्कि आपकी अदालत के हर अंतरिम आदेश का अनुचित लाभ भी उठाया जा रहा है..."

राज्य सरकार ने बेंच के सामने वित्तीय चिंताएं भी उठाईं और इस बात की ओर इशारा किया कि केंद्र ने शिक्षा के लिए 5,000 करोड़ रुपये जारी करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया. तमिलनाडु के वकील ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल अतिरिक्त वित्तीय देनदारियां नहीं उठा सकता, जब केंद्र सरकार कथित तौर पर मौजूदा योजनाओं के तहत ही फंड जारी करने में विफल रही है.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के. एम. नटराज ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि जहां तक वित्तीय जिम्मेदारी का सवाल है, केंद्र सरकार नवोदय विद्यालयों की पूरी फंडिंग करती है- जिसमें शिक्षकों का वेतन, स्कूल की फीस और निर्माण कार्य शामिल है- सिर्फ जमीन को छोड़कर. नटराज ने जोर देते हुए कहा, "केवल जमीन दी जानी है..."