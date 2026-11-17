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न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत से कहा- माफी दिल से होनी चाहिए, दिमाग से नहीं

संजय राउत ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: देश के चीफ जस्टिस और न्यायालय पर टिप्पणी करने के मामले में आज मंगलवार को शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. संजय राउत खुद कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने बताया कि वे माफी भी मांग चुके हैं. बता दें, राउत आपराधिक अवमानना की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं.

केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संजय राउत से कहा कि माफी दिल से मांगनी चाहिए, दिमाग से नहीं. कोर्ट ने न्यायपालिका की सार्वजनिक आलोचना करते समय संयम बरतने की जरूरत पर जोर दिया और राउत को याद दिलाया कि संसद और मीडिया में उनके लंबे अनुभव के कारण उन पर जिम्मेदारी भी अधिक है.