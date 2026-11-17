न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत से कहा- माफी दिल से होनी चाहिए, दिमाग से नहीं
कोर्ट ने न्यायपालिका की सार्वजनिक आलोचना करते समय संयम बरतने की जरूरत पर जोर दिया.
By Sumit Saxena
Published : November 17, 2026 at 4:35 PM IST
नई दिल्ली: देश के चीफ जस्टिस और न्यायालय पर टिप्पणी करने के मामले में आज मंगलवार को शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. संजय राउत खुद कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने बताया कि वे माफी भी मांग चुके हैं. बता दें, राउत आपराधिक अवमानना की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं.
केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संजय राउत से कहा कि माफी दिल से मांगनी चाहिए, दिमाग से नहीं. कोर्ट ने न्यायपालिका की सार्वजनिक आलोचना करते समय संयम बरतने की जरूरत पर जोर दिया और राउत को याद दिलाया कि संसद और मीडिया में उनके लंबे अनुभव के कारण उन पर जिम्मेदारी भी अधिक है.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने की. यह बेंच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ दायर एक आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इन दोनों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और न्यायपालिका के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है.
जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि लेकिन इतने गंभीर मामले में, माफी दिल से आनी चाहिए, न कि दिमाग से. कोर्ट ने कहा कि संजय राउत, आप एक अनुभवी राजनेता हैं. हमने अपने वकालत के दिनों में भी आपकी कई राजनीतिक बहसें सुनी हैं. आप एक मंझे हुए और अनुभवी सांसद हैं.आप खुद भी प्रेस से जुड़े रहे हैं. आपको पता होना चाहिए कि (शब्दों के इस्तेमाल में) कितना संयम बरतना चाहिए. हमें आपको यह बताने की जरूरत नहीं है. आप इस पर क्या कहना चाहेंगे.
SCBA के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने दलील दी कि माफी मांगने के बावजूद, राउत सोशल मीडिया पर न्यायपालिका की आलोचना करने वाली पोस्ट डालते रहे. राय ने राउत द्वारा शेयर की गई एक तस्वीर का जिक्र किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों को अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट में आग लगाते हुए दिखाया गया था. राय ने आरोप लगाया कि इसके जरिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट को एक छिपा हुआ संदेश देने की कोशिश की गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि राउत ने अपने हलफनामे में इन पोस्टों का कोई जिक्र नहीं किया.
राउत के वकील ने उनकी टिप्पणियों का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन बेंच से अनुरोध किया कि वे इस बात पर भी ध्यान दें कि उनके मुवक्किल का डायलिसिस चल रहा है. निखिल वागले की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल ने सोशल मीडिया से वह आपत्तिजनक पोस्ट हटा दी है और भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है. जयसिंह ने बताया कि उनके मुवक्किल ने कोर्ट के पिछले निर्देश का पालन करते हुए वर्चुअल तरीके से उपस्थिति दर्ज कराई है. उन्होंने बेंच से आग्रह किया कि उन्हें अवमानना की कार्यवाही से मुक्त कर दिया जाए.
उन्होंने इस तरह के किसी भी निर्देश का भी विरोध किया, जिसमें अगली सुनवाई की तारीख पर वागले की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य हो. जयसिंह ने बेंच को बताया कि उन्होंने तुरंत वह पोस्ट हटा दी थी और माफी भी मांग ली थी. जस्टिस कुमार ने याद करते हुए बताया कि वकील बनने के बाद जब उन्होंने अपने पिता का पासपोर्ट देखा, तो उसमें उनका पेशा 'पत्रकार' लिखा हुआ था. जज ने टिप्पणी की, "यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है. आपको पता है कि अदालत ने कई मौकों पर आपकी मदद की है.
बता दें, 16 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर राउत और वागले को आपराधिक अवमानना की कार्यवाही में 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया. इस दौरान CJI ने मौखिक रूप से अफ़सोस जताते हुए कहा कि जो लोग अक्सर अपनी आजादी की रक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, वे ही अब इसकी आलोचना कर रहे हैं. उन्होंने इस आलोचना को 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताया और उम्मीद जताई कि 'सद्बुद्धि आएगी'.
15 अक्टूबर को, भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने SCBA (सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन) द्वारा वागले और राउत के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना मामले को अपनी सहमति दे दी. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में उनके सार्वजनिक बयानों से जुड़ा था.
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