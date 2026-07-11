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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र से कहा: राज्य की चूक से आजादी पर आंच नहीं आनी चाहिए

नई दिल्ली : जमानत का विरोध करते हुए ट्रायल में देरी करने के लिए महाराष्ट्र की आलोचना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आरोपी चार साल से ज़्यादा समय से कस्टडी में है और 45 गवाहों में से सिर्फ दो से पूछताछ हुई है. कोर्ट ने कहा कि राज्य की कार्रवाई में तेजी लाने में नाकामी “पूरी तरह से कमी” है.

पीठ ने राज्य से लंबी कस्टडी के मामलों को संभालने के लिए एक साफ पॉलिसी बनाने को कहा, और इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी आरोपी को राज्य की गलतियों और उनके नियंत्रण से बाहर की देरी की वजह से आज़ादी से दूर नहीं किया जाना चाहिए.

इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और शील नागू की पीठ ने की. पीठ केल्विन चिंडोजी ओकोरो की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

पीठ ने याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने से मना कर दिया, लेकिन राज्य सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की.

पीठ ने अपने आदेश में कहा, “पूरे मामले पर विचार करने और रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल को देखने के बाद, हम फिलहाल याचिकाकर्ता की जमानत की अर्जी को मंज़ूरी देने के लिए राजी नहीं हैं. इसलिए, विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है.”

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता चार साल से ज़्यादा समय से कस्टडी में है और 45 गवाहों में से सिर्फ़ 2 से ही पूछताछ हुई है. पीठ ने कहा, “हालांकि, ऐसा कहने के बाद, हम दूसरी बात पर भी ध्यान देते हैं, यानी याचिकाकर्ता चार साल से ज़्यादा समय से कस्टडी में है और 45 गवाहों में से सिर्फ़ 2 गवाहों से पूछताछ हुई है.”