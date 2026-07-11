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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र से कहा: राज्य की चूक से आजादी पर आंच नहीं आनी चाहिए

पीठ ने राज्य से लंबी कस्टडी वाले मामलों को संभालने के लिए पॉलिसी बनाने को कहा है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : July 11, 2026 at 7:55 PM IST

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नई दिल्ली : जमानत का विरोध करते हुए ट्रायल में देरी करने के लिए महाराष्ट्र की आलोचना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आरोपी चार साल से ज़्यादा समय से कस्टडी में है और 45 गवाहों में से सिर्फ दो से पूछताछ हुई है. कोर्ट ने कहा कि राज्य की कार्रवाई में तेजी लाने में नाकामी “पूरी तरह से कमी” है.

पीठ ने राज्य से लंबी कस्टडी के मामलों को संभालने के लिए एक साफ पॉलिसी बनाने को कहा, और इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी आरोपी को राज्य की गलतियों और उनके नियंत्रण से बाहर की देरी की वजह से आज़ादी से दूर नहीं किया जाना चाहिए.

इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और शील नागू की पीठ ने की. पीठ केल्विन चिंडोजी ओकोरो की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

पीठ ने याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने से मना कर दिया, लेकिन राज्य सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की.

पीठ ने अपने आदेश में कहा, “पूरे मामले पर विचार करने और रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल को देखने के बाद, हम फिलहाल याचिकाकर्ता की जमानत की अर्जी को मंज़ूरी देने के लिए राजी नहीं हैं. इसलिए, विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है.”

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता चार साल से ज़्यादा समय से कस्टडी में है और 45 गवाहों में से सिर्फ़ 2 से ही पूछताछ हुई है. पीठ ने कहा, “हालांकि, ऐसा कहने के बाद, हम दूसरी बात पर भी ध्यान देते हैं, यानी याचिकाकर्ता चार साल से ज़्यादा समय से कस्टडी में है और 45 गवाहों में से सिर्फ़ 2 गवाहों से पूछताछ हुई है.”

पीठ ने आगे कहा, “यह बात कुछ समय से कोर्ट को परेशान कर रही है क्योंकि राज्य आरोपी की जमानत की अर्जी का पूरी तरह से विरोध करता है, लेकिन बिना किसी देरी के ट्रायल को आसान बनाकर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहता है, जिसमें पूरी तरह से कमी पाई गई है.”

राज्य सरकार के वकील ने कहा कि उन्हें इस पहलू पर एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया जाना चाहिए.

पीठ ने कहा, “इसलिए, सिर्फ़ महाराष्ट्र राज्य के काउंटर हलफनामा पर विचार करने के लिए, जिसमें खास तौर पर यह बताया गया है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है, मामले को 24 जुलाई 2026 को बोर्ड में सबसे ऊपर लिस्ट किया जाता है…”

इस हलफनामा में, पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को एक खास पॉलिसी पेश करनी चाहिए जिसमें बताया जाए कि वह इन हालात से कैसे निपटना चाहती है, ताकि आरोपी को उन वजहों से आजादी से न वंचित किया जाए जो उसके नियंत्रण से बाहर हों और सिर्फ राज्य की तरफ से हुई गलती की वजह से.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट में गाली-गलौज के कारण याचिकाकर्ता को हटाया गया

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