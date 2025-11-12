SC इस पर सुनवाई करेगा कि क्या वादी को अग्रिम जमानत के लिए पहले सत्र न्यायालय जाना चाहिए?
सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई करेगी कि क्या वादी को अग्रिम जमानत के लिए पहले सत्र न्यायालय जाना चाहिए.
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तीन न्यायाधीशों की पीठ को यह मामला सौंप दिया कि अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालयों में जाना पक्षकार की पसंद है या वादियों के लिए पहले सत्र न्यायालय जाना अनिवार्य है.
यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने कहा कि जब तीन न्यायाधीशों की पीठ गठित हो, तब इस मामले की सुनवाई निर्धारित की जानी चाहिए. पीठ ने कहा, "इस मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी आवश्यक है." इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा को न्यायमित्र नियुक्त किया था.
8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सीधे सुनवाई करने की नियमित प्रथा पर ध्यान दिया था, जिसमें वादी को सत्र न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती.
पीठ ने कहा कि यह बात उसे परेशान कर रही है कि केरल उच्च न्यायालय में यह एक नियमित प्रथा है कि उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत आवेदनों पर सीधे विचार कर लेता है, जबकि वादी सत्र न्यायालय में नहीं जाता.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल केरल उच्च न्यायालय में ही उसने देखा है कि आवेदनों पर नियमित रूप से सीधे विचार किया जा रहा है, और ऐसा किसी अन्य राज्य में नहीं होता है. पीठ ने पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में प्रदत्त पदानुक्रम की ओर इशारा किया था.
बीएनएसएस की धारा 482 गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्तियों को जमानत देने के निर्देश से संबंधित है. सुप्रीम कोर्ट दो व्यक्तियों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी.
