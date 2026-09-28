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'पिछले 4 वर्षों में आपने क्या किया'? सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI से पूछे सवाल, पैकेज्ड फूड्स पर चेतावनी वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर 'फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबलिंग' लागू करने के लिए प्रस्तावित समयसीमा को लेकर सवाल किया. अदालत ने पूछा कि जब 2022 से ही इस पर काम चल रहा है तो इस काम को नए सिरे से शुरू करने जैसा क्यों माना जाना चाहिए.

फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबलिंग (एफओपीएल) खाद्य पदार्थों के पैकेट पर दी जाने वाली पोषण संबंधी जानकारी का एक ग्राफिक है, जो उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ खरीदने और स्वस्थ आहार संबंधी विकल्प चुनने के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकता है. जस्टिस जेबी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की बेंच ने पूछा कि जब मामला नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा है तो एफएसएसएआई इतना समय क्यों बर्बाद करना चाहता है. बेंच ने कहा, "अब तक आपने जो कुछ किया है हम उसकी सराहना करते हैं और आपकी पहल की भी सराहना करते हैं, लेकिन हम जो हासिल करना चाहते हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं, उसे सार्थक रूप से लागू करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है." बेंच ने कहा, "हम यह पूरी कवायद राष्ट्र और नागरिकों के हित में कर रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि प्राधिकरण हमारे आदेश को उसकी वास्तविक भावना में स्वीकार करेगा." एफएसएसएआई की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि 2022 में जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, वह भारतीय पोषण रेटिंग (आईएनआर) की स्टार-रेटिंग प्रणाली से संबंधित थी और उस समय इसके मानदंड पूरी तरह अलग थे. इस पर बेंच ने एफएसएसएआई से कहा, "एक साल तक अपनी मर्जी से पालन क्यों. आपको इतना समय क्यों चाहिए. आप सुनवाई करने और आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया नए सिरे से क्यों शुरू करना चाहते हैं. आपने 2022 में शुरुआत की थी, पिछले चार सालों में आपने क्या किया." बेंच ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. एफएसएसएआई ने अब ऐसे पैकेटबंद खाद्य उत्पादों के लिए लाल षट्कोण के आकार का चेतावनी लेबल (लाल हेक्सागोनल वॉर्निंग लेबल) अपनाने का प्रस्ताव दिया है, जिनमें चीनी, वसा और नमक जैसे स्वास्थ्य के लिए जोखिम वाले तत्वों की मात्रा अधिक है. यह चेतावनी लेबल खाद्य पैकेट के सामने सफेद चौकोर पृष्ठभूमि पर लाल षट्कोण के रूप में दिखाई देगा."