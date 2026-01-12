ETV Bharat / bharat

आयुष डॉक्टरों को मिलेगा रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर का दर्जा? SC याचिका पर सुनवाई को राजी

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट नितिन उपाध्याय की दलीलों पर ध्यान दिया और अर्जी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.

Supreme Court to examine PIL seeking AYUSH doctors be declared as Registered Medical Practitioners
सुप्रीम कोर्ट (File/ IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के कानून, स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालयों से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें एलोपैथिक डॉक्टर (Allopathic Doctor) की तरह आयुष डॉक्टरों को भी कानून के तहत 'रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर' घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट नितिन उपाध्याय के वकील अश्विनी उपाध्याय की दलीलों पर ध्यान दिया और अर्जी पर नोटिस जारी किया. नितिन उपाध्याय, अश्विनी उपाध्याय के बेटे हैं. सीजेआई ने अश्विनी उपाध्याय से पूछा, "क्या वह आपका बेटा है?" वकील ने जवाब दिया, "हां."

पीठ ने कहा, "हमें लगा था कि उसे कोई स्वर्ण पदक आदि मिलेगा, लेकिन वह अब जनहित याचिका (PIL) फाइल कर रहा है. आप अभी पढ़ाई क्यों नहीं करते? … नोटिस जारी करें. सिर्फ आपके बेटे के लिए, ताकि वह अच्छे से पढ़ाई करे."

याचिका में आयुष डॉक्टरों को भी औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 2(cc) के तहत 'रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स' घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई है.

इस अधिनियम का उद्देश्य कुछ मामलों में दवाओं के विज्ञापन को नियंत्रित करना, जादुई गुण रखने वाले कथित उपचारों के विज्ञापन को प्रतिबंधित करना है. अधिनियम की धारा 2 (cc) 'रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स' की परिभाषा से संबंधित है.

याचिका में कहा गया, "यह कानून जनता को झूठे और गुमराह करने वाले मेडिकल विज्ञापनों से बचाने के लिए बनाया गया था. हालांकि, सेक्शन 3(d) कुछ बीमारियों और स्थितियों से जुड़े विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक लगाता है."

याचिका में 1954 के कानून की नामावली (schedule) की समीक्षा और अपडेट करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है. इस कानून का उद्देश्य आज के वैज्ञानिक विकास (Scientific Development) के हिसाब से कुछ मामलों में दवाओं के विज्ञापन को नियंत्रित करना है.

याचिका में कहा गया है कि दवाओं और इलाज से जुड़े विज्ञापन, जब सच्चे, वैज्ञानिक रूप से समर्थित और धोखा न देने वाले हों, तो वे ग्राहकों और मरीजों को जानकारी देने का सही तरीका होते हैं.

यह भी पढ़ें- ED ने SC में दी अर्जी, बंगाल की CM और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के खिलाफ CBI जांच की मांग

TAGGED:

AYUSH DOCTORS
REGISTERED MEDICAL PRACTITIONERS
AYUSH DR REGISTERED PRACTITIONERS
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.