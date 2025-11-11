ETV Bharat / bharat

वकील की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को वकील विक्रम सिंह की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें उन्होंने हरियाणा पुलिस के विशेष कार्य बल (STF) ने एक हत्या के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. वकील ने यह चुनौती इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वह इस मामले में केवल एक सह-अभियुक्त का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. मामले पर 12 नवंबर को सुनवाई होगी.

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया. वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ से आग्रह किया कि इस मामले की तत्काल सुनवाई आवश्यक है, क्योंकि एक वकील को उसके पेशेवर कार्य करने के लिए फंसाया गया है और गिरफ्तार किया गया है.

चीफ जस्टिस ने मामले में कहा, "हम इस पर बुधवार को सुनवाई करेंगे." याचिका में हरियाणा और दिल्ली सरकारों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पक्ष बनाया गया है. जुलाई 2019 से दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्टर वकील सिंह वर्तमान में फरीदाबाद जेल में बंद हैं. 6 नवंबर को दिल्ली की जिला अदालतों के बार एसोसिएशनों की कोर्डिनेशन कमेटी ने सिंह को एक हत्या के मामले में झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया.

याचिका में उनकी तत्काल रिहाई और एसटीएफ की कथित अवैध कार्रवाइयों की न्यायिक जांच की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि बार की स्वतंत्रता का सम्मान करने के बजाय जांच एजेंसी ने याचिकाकर्ता के अपने मुवक्किलों के साथ पेशेवर जुड़ाव को आपराधिक बनाने की कोशिश की है, जिससे कानून के शासन और अधिवक्ता-मुवक्किल संबंधों की पवित्रता को ठेस पहुंच रही है.

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने 2021 और 2025 के बीच आपराधिक मामलों में कई मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व किया है, जिनमें कपिल सांगवान उर्फ ​​'नंदू' नामक व्यक्ति से कथित तौर पर जुड़े व्यक्ति भी शामिल हैं."