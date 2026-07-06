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करूर भगदड़ मामला: गवाहों को प्रभावित करने के आरोप वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट 7 जुलाई को उस अर्जी पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें पिछले साल करूर भगदड़ मामले में तमिलनाडु के मंत्रियों द्वारा गवाहों को सक्रिय रूप से प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है.

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ( DMK) के संगठन सचिव आर एस भारती की ओर से सीनियर वकील हुजेफा अहमदी ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और शील नागू की पार्शियल वर्किंग डे बेंच से मामले की तुरंत जांच करने का आग्रह किया. अहमदी ने कहा कि कोर्ट ने भगदड़ की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई थी.

अहमदी ने कहा कि इस कोर्ट ने सीबीआई जांच का निर्देश दिया था और अब कुछ आरोपी जो मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, गवाहों को सक्रिय रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल ने एक अर्जी दी है.

बेंच मंगलवार को अर्जी पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई. भारती ने करूर भगदड़ मामले में खुद को आरोपी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है. उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, मंत्री आधव अर्जुन और दूसरे आरोपियों को सीबीआई जांच पर सार्वजनिक तौर पर कोई टिप्पणी करने या जांच के दौरान पीड़ितों के परिवारों से बात करने से रोकने की मांग की है.

यह भगदड़ तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की तरफ से आयोजित एक रैली के दौरान हुई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी और 142 लोग घायल हो गए थे. यह अर्जी उस स्पेशल लीव पिटीशन में दायर की गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर, 2025 को 27 सितंबर, 2025 को करूर भगदड़ की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अजय रस्तोगी की अगुवाई वाली कमेटी की देखरेख में सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी.