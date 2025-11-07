ETV Bharat / bharat

SIR के खिलाफ याचिकाओं पर 11 नवंबर को विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे एआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए 11 नवंबर को विचार करेगा.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (file photo-ANI)
By Sumit Saxena

Published : November 7, 2025 at 1:40 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का अखिल भारतीय विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 नवंबर को विचार करने पर सहमति जताई.

गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि यह मुद्दा लोकतंत्र की जड़ तक जाता है.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि वह 11 नवंबर से याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी. पीठ ने कहा कि यद्यपि 11 नवंबर के बाद कई महत्वपूर्ण मामले सूचीबद्ध हैं, फिर भी वह एसआईआर मामलों की सुनवाई के लिए अन्य मामलों की सुनवाई को समायोजित करने का प्रयास करेगी.

भूषण ने कहा कि मामले की तात्कालिकता इसलिए है क्योंकि विभिन्न राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. भूषण ने कहा, ‘‘एसआईआर देश के बाकी हिस्सों में शुरू हो गया है और अब यह कुछ जरूरी हो गया है. वे आधार कार्ड स्वीकार नहीं कर रहे हैं... वे केवल अन्य दस्तावेजों को ही स्वीकार कर रहे हैं... यह हमारे लोकतंत्र की जड़ तक जाता है.”

सुप्रीम कोर्ट पहले से ही बिहार में एसआईआर अभ्यास कराने के चुनाव आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.

चुनाव आयोग ने 16 अक्टूबर को बिहार एसआईआर को सटीक बताया था और सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि याचिकाकर्ता राजनीतिक दल और गैर सरकारी संगठन इस प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए केवल झूठे आरोप लगाने से संतुष्ट हैं.

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद से नाम हटाए जाने के खिलाफ किसी भी मतदाता द्वारा एक भी अपील दायर नहीं की गई है.

निर्वाचन आयोग ने याचिकाकर्ताओं के इस आरोप का खंडन किया कि महीनों तक चली एसआईआर प्रक्रिया के बाद तैयार की गई राज्य की अंतिम मतदाता सूची में मुसलमानों का अनुपातहीन रूप से बहिष्कार किया गया है.

चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करते हुए कहा कि अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 47 लाख घटकर 7.42 करोड़ रह गई है, जबकि पहले यह संख्या 7.89 करोड़ थी.

