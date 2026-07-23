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गोवा कांग्रेस नेता की विधायकों के BJP में शामिल होने के खिलाफ याचिका पर SC करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा विधानसभा अध्यक्ष के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 6:40 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को गोवा विधानसभा के स्पीकर के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया गया था जिसमें उसने 2022 में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए अपने आठ विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी.

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया. पीठ ने आठ विधायक के दलबदल को लेकर कांग्रेस नेता गिरीश चोडांकर की दायर याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई. इस दलबदल के बाद गोवा विधानसभा में एनडीए के पास 25 (20 भाजपा एमएलए, एमजीपी 2, निर्दलीय 3) विधायकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई.

कांग्रेस के पास तीन विधायक बचे हैं और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के पास एक विधायक है. विधानसभा में आप के दो विधायक और 'रिवोल्यूशनरी गोवन्स पार्टी' (आरजीपी) का एक विधायक है.

आज सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता के वकील ने कहा कि पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुने गए 11 विधायक भाजपा में शामिल हो गए. सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि संविधान के 10वें शेड्यूल के अनुसार, अगर विधायक दल के दो-तिहाई सदस्य किसी दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं, तो यह राजनीतिक पार्टियों का भी मर्जर माना जाएगा.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता स्पीकर के ऑफिस की तरफ से पेश हुए. पीठ ने पूछा, “क्या हाई कोर्ट के बीच कोई मतभेद है?” पीठ ने आगे कहा, “आवेदन को तीन जजों की पीठ के सामने आखिरी सुनवाई के लिए पोस्ट करें.”

आठ विधायक कांग्रेस विधायी शाखा का दो-तिहाई हिस्सा हैं. यह दलबदल विरोधी कानून के उस नियम को पूरा करता है जो ऐसे मामलों में सदस्यों को इस्तीफा दिए बिना और चुनाव लड़े बिना ही पार्टी में फूट डालने की इजाजत देता है.

कांग्रेस विधायकों का भाजपा में शामिल होने का कदम ऐसे समय में उठाया गया जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे.

दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दल-बदल के खिलाफ कांग्रेस की अयोग्यता याचिका को खारिज करने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने चोडांकर को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच में जाने और स्पीकर के फैसले को चुनौती देने को कहा था.

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