दिल्ली दंगा: उमर खालिद समेत आरोपियों की ज़मानत याचिकाओं पर आज भी सुनवाई, SC में दिल्ली पुलिस रखेगी अपना पक्ष
आज, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ अन्य तीन आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें भी सुनेगी.
Published : November 3, 2025 at 9:10 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश मामले में सुप्रीमकोर्ट आज भी ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा. शुक्रवार को, अदालत ने उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और शरजील इमाम की दलीलें सुनी थीं.
दरअसल, कार्यकर्ता उमर खालिद ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2020 के दिल्ली दंगों में 751 एफआईआर दर्ज हैं और उनमें से एक में उन पर आरोप है, और अगर यह एक साजिश है, तो "यह थोड़ा आश्चर्यजनक है."
बता दें कि खालिद और अन्य ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साजिश के संबंध में गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में उनकी जमानत खारिज कर दी थी.
उमर खालिद की ओर से दलीलें
शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष खालिद का प्रतिनिधित्व किया. सिब्बल ने कहा कि विशेष लोक अभियोजक ने विभिन्न आधारों - अस्वस्थता, व्यक्तिगत आपात स्थिति, किसी अन्य मामले में व्यस्तता, उच्च न्यायालय में व्यस्तता, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या आदि के आधार पर मामले में कई बार स्थगन की मांग की.
निचली अदालत में आरोपों पर बहस के संबंध में, सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल के वकील ने आरोपों पर 7 दिनों तक बहस की और मामले की सुनवाई 6 बार स्थगित की गई.
सिब्बल ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अपने प्रति-हलफनामे में दावा किया है कि अदालती कार्यवाही में देरी के लिए उनका मुवक्किल जिम्मेदार है. सिब्बल ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ हिंसा से जुड़े कोई सबूत नहीं हैं और उन्होंने उनके खिलाफ साजिश के आरोपों से इनकार किया.
सिब्बल ने कहा, "मेरे खिलाफ साजिश का आरोप है, सिर्फ साजिश का... 751 एफआईआर हैं, जिनमें से एक में मुझ पर आरोप है. अगर यह साजिश है, तो यह थोड़ा आश्चर्यजनक है... याचिकाकर्ता उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मौजूद नहीं था... और याचिकाकर्ता दिल्ली में भी नहीं था. इसलिए, जिन तारीखों पर दंगे हुए, मैं दिल्ली में नहीं था."
सिब्बल ने दलील दी कि 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े धन, हथियार या किसी भी भौतिक साक्ष्य की कोई बरामदगी नहीं हुई है. सिब्बल ने कहा, "याचिकाकर्ता या उसके कहने पर हथियार, गोला-बारूद, धन या कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है. उसके पास से कोई भी भौतिक साक्ष्य नहीं मिला है, जो उसे किसी भी हिंसा या लेखन से जोड़ता हो. एक भी गवाह ने ऐसा बयान नहीं दिया है, जो उसे उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की किसी भी वास्तविक घटना से जोड़ता हो."
सिब्बल ने दलील दी कि खालिद समानता के आधार पर जमानत के हकदार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि साथी कार्यकर्ता नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जून 2021 में जमानत दी गई थी.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों पर फरवरी 2020 के दंगों के पीछे कथित "मास्टरमाइंड" होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और तत्कालीन आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे. सभी कार्यकर्ताओं ने आरोपों से इनकार किया है.
नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी. सभी आरोपी 2020 से जेल में हैं और निचली अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था.
