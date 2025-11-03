ETV Bharat / bharat

दिल्ली दंगा: उमर खालिद समेत आरोपियों की ज़मानत याचिकाओं पर आज भी सुनवाई, SC में दिल्ली पुलिस रखेगी अपना पक्ष

उमर खालिद, शरजील इमाम सहित अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई आज ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश मामले में सुप्रीमकोर्ट आज भी ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा. शुक्रवार को, अदालत ने उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और शरजील इमाम की दलीलें सुनी थीं. आज, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ अन्य तीन आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें भी सुनेगी. दरअसल, कार्यकर्ता उमर खालिद ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2020 के दिल्ली दंगों में 751 एफआईआर दर्ज हैं और उनमें से एक में उन पर आरोप है, और अगर यह एक साजिश है, तो "यह थोड़ा आश्चर्यजनक है." बता दें कि खालिद और अन्य ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साजिश के संबंध में गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में उनकी जमानत खारिज कर दी थी. उमर खालिद की ओर से दलीलें शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष खालिद का प्रतिनिधित्व किया. सिब्बल ने कहा कि विशेष लोक अभियोजक ने विभिन्न आधारों - अस्वस्थता, व्यक्तिगत आपात स्थिति, किसी अन्य मामले में व्यस्तता, उच्च न्यायालय में व्यस्तता, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या आदि के आधार पर मामले में कई बार स्थगन की मांग की. निचली अदालत में आरोपों पर बहस के संबंध में, सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल के वकील ने आरोपों पर 7 दिनों तक बहस की और मामले की सुनवाई 6 बार स्थगित की गई. सिब्बल ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अपने प्रति-हलफनामे में दावा किया है कि अदालती कार्यवाही में देरी के लिए उनका मुवक्किल जिम्मेदार है. सिब्बल ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ हिंसा से जुड़े कोई सबूत नहीं हैं और उन्होंने उनके खिलाफ साजिश के आरोपों से इनकार किया.