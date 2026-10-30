लाइव सुनवाई के वीडियो का गलत इस्तेमाल करने वालों पर होगी कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग से जुड़ी नीति के उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रावधान शामिल करें.
By Sumit Saxena
Published : October 30, 2026 at 9:15 PM IST
नई दिल्ली: अदालत की सुनवाई के वीडियो और ऑडियो को सोशल मीडिया पर बिना अनुमति इस्तेमाल करने साथ ही उनमें बदलाव करने और उनसे कमाई करने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से कहा कि वे अपनी प्रस्तावित नीति में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान रखें, जो न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो क्लिप को गैर-कानूनी तरीके से अपलोड या प्रसारित करते हैं. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच ने की.
यह बेंच अदालत की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग और उसे प्रकाशित करने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. बेंच ने बताया कि इस नीति को तैयार करने पर विचार चल रहा है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव मिले हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को भेज दिया गया है. बेंच को बताया गया कि इन सुझावों का इस्तेमाल विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने में किया जाएगा.
मेहता ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन सुझावों पर विचार करेगा और कुछ दिनों में जवाब देगा. उन्होंने बेंच से अनुरोध किया कि इस याचिका को दिवाली की छुट्टियों के बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए. बेंच ने कहा, "जो लोग इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जरूरी कदम भी इस नीति में शामिल किए जाएंगे."
वकील प्रशांत भूषण ने अदालती कार्यवाही का एक प्रमाणित ऑनलाइन रिपॉजिटरी बनाने का सुझाव दिया जिसमें वॉटरमार्किंग और क्रिप्टोग्राफिक वेरिफिकेशन हो ताकि यूजर कानूनी रूप से वहां से क्लिप निकाल सकें. जस्टिस बागची ने जवाब दिया कि प्रशासनिक स्तर पर इस दिशा में पहले ही कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि हाई कोर्ट के यूट्यूब चैनलों से क्लिप निकालने को रोकने के प्रयास चल रहे हैं, हालांकि इसे लागू करने में अभी भी कुछ चुनौतियां हैं.
बेंच ने याद दिलाया कि अदालती क्लिप का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि यूट्यूबर को ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से पहले अनुमति लेनी होगी. भूषण ने तर्क दिया कि "व्यावसायिक इस्तेमाल" एक अस्पष्ट शब्द है और अनुमति लेने की शर्त से समस्याएं पैदा हो सकती हैं.
मेहता ने तर्क दिया कि यूट्यूबर्स अपने द्वारा प्रकाशित किए गए कंटेंट से पैसे कमाते हैं न कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ऐसा करते हैं. भूषण ने एक यूट्यूबर का उदाहरण दिया जो किसी मामले पर रिपोर्ट करने के लिए आधिकारिक क्लिप का इस्तेमाल करना चाहता है.
बेंच ने कहा कि क्लिप निकालने और उसके इस्तेमाल के उद्देश्य, दोनों पर कोर्ट की निगरानी होनी चाहिए. 24 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, रीपोस्ट या अपलोड करने पर रोक लगा दी. ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल या हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से पहले अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है.
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