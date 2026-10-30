ETV Bharat / bharat

लाइव सुनवाई के वीडियो का गलत इस्तेमाल करने वालों पर होगी कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: अदालत की सुनवाई के वीडियो और ऑडियो को सोशल मीडिया पर बिना अनुमति इस्तेमाल करने साथ ही उनमें बदलाव करने और उनसे कमाई करने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से कहा कि वे अपनी प्रस्तावित नीति में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान रखें, जो न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो क्लिप को गैर-कानूनी तरीके से अपलोड या प्रसारित करते हैं. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच ने की.