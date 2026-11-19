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मैरिटल रेप से जुड़ी याचिकाओं पर दिसंबर में अंतिम सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह वैवाहिक बलात्कार (मैरिटल रेप) के विवादास्पद मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाओं को दिसंबर में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा. वैवाहिक दुष्कर्म को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के अपवाद 2 के माध्यम से 'बलात्कार' के दायरे से बाहर रखा गया है.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के समक्ष दिन में सुनवाई के लिए कई याचिकाओं को सूचीबद्ध किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इन याचिकाओं में यह महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठाया गया है कि क्या किसी पति को अपनी वयस्क पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना जबरन यौन संबंध बनाने के मामले में दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा चलाए जाने से छूट मिलनी चाहिए. अब निरस्त हो चुकी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद प्रावधान के तहत, किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना या यौन कृत्य करना दुष्कर्म नहीं माना जाता था, बशर्ते पत्नी नाबालिग न हो. आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 लागू हो चुकी है. नए कानून में भी धारा 63 (दुष्कर्म) के अपवाद-दो के तहत प्रावधान है कि "किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना या यौन कृत्य करना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा, यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है." मामले में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बेंच को बताया कि पूर्व में आंशिक रूप से सुने जा चुके एक अन्य मामले की सुनवाई दोपहर दो बजे से निर्धारित है. उन्होंने आग्रह किया कि वैवाहिक दुष्कर्म से जुड़े मामले को दिसंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि पहले से लंबित मामले की सुनवाई के कारण गुरुवार को इस पर सुनवाई संभव नहीं हो सकेगी.