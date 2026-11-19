मैरिटल रेप से जुड़ी याचिकाओं पर दिसंबर में अंतिम सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
वैवाहिक दुष्कर्म मामले में पेश एक अधिवक्ता ने बेंच से 9 और 10 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित करने का अनुरोध किया.
By Sumit Saxena
Published : November 19, 2026 at 2:35 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह वैवाहिक बलात्कार (मैरिटल रेप) के विवादास्पद मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाओं को दिसंबर में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा. वैवाहिक दुष्कर्म को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के अपवाद 2 के माध्यम से 'बलात्कार' के दायरे से बाहर रखा गया है.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के समक्ष दिन में सुनवाई के लिए कई याचिकाओं को सूचीबद्ध किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इन याचिकाओं में यह महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठाया गया है कि क्या किसी पति को अपनी वयस्क पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना जबरन यौन संबंध बनाने के मामले में दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा चलाए जाने से छूट मिलनी चाहिए.
अब निरस्त हो चुकी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद प्रावधान के तहत, किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना या यौन कृत्य करना दुष्कर्म नहीं माना जाता था, बशर्ते पत्नी नाबालिग न हो. आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 लागू हो चुकी है.
नए कानून में भी धारा 63 (दुष्कर्म) के अपवाद-दो के तहत प्रावधान है कि "किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना या यौन कृत्य करना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा, यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है."
मामले में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बेंच को बताया कि पूर्व में आंशिक रूप से सुने जा चुके एक अन्य मामले की सुनवाई दोपहर दो बजे से निर्धारित है. उन्होंने आग्रह किया कि वैवाहिक दुष्कर्म से जुड़े मामले को दिसंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि पहले से लंबित मामले की सुनवाई के कारण गुरुवार को इस पर सुनवाई संभव नहीं हो सकेगी.
इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, "हम इस मामले की सुनवाई दो या तीन दिसंबर अथवा 9 या 10 दिसंबर को करेंगे. आज इसकी सुनवाई संभव नहीं है. हम पहले से चल रही सुनवाई को आज पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं."
वैवाहिक दुष्कर्म मामले में पेश एक अधिवक्ता ने बेंच से 9 और 10 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित करने का अनुरोध किया. बेंच ने कहा, "हम इसे 9 या 10 दिसंबर के लिए निर्धारित करेंगे." साथ ही उसने कहा कि वह शीतकालीन अवकाश से पहले मामले की सुनवाई करने का प्रयास करेगी. सुप्रीम कोर्ट में शीतकालीन अवकाश 21 दिसंबर से शुरू होगा.
इससे पहले 9 सितंबर को केंद्र सरकार ने बेंच को बताया था कि मुख्य मामले में पहले दाखिल किए गए उसके जवाबी हलफनामे को अन्य संबंधित याचिकाओं में भी उसका जवाब माना जा सकता है. उस समय बेंच ने कहा था कि वह इस बात सहित विभिन्न कानूनी पहलुओं की जांच करेगी. बेंच सेक्शन 375 IPC (अब सेक्शन 63 BNS) के तहत वैवाहिक बलात्कार अपवाद (अपवाद 2) को चुनौती देने, समर्थन करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी.
अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें वैवाहिक दुष्कर्म (मैरिटल रेप) को अपराधीकरण करने की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध किया गया था. जिसमें कहा गया था कि पति-पत्नी के बीच वैवाहिक संबंधों के नियम के दायरे में आने वाले मामलों में, जो एक सामाजिक मुद्दा है, संसद द्वारा लिए गए विधायी विकल्प की वैधता की जांच करते समय उचित सम्मान दिखाया जाना चाहिए.
जवाबी हलफनामे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि हमारे सामाजिक-कानूनी परिवेश में वैवाहिक संस्था की प्रकृति को देखते हुए, यदि विधायिका का मानना है कि वैवाहिक संस्था के संरक्षण के लिए आरोपित अपवाद को बरकरार रखा जाना चाहिए तो यह प्रस्तुत किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अपवाद को रद्द करना उचित नहीं होगा.
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