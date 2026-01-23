ETV Bharat / bharat

बैंक फ्रॉड केस: सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी, ADAG को जारी किया नोटिस, कहा, 'आखिरी मौका है...'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) को एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को नए नोटिस जारी किए. याचिका में कंपनी और उसकी समूह कंपनियों से जुड़े कथित बड़े पैमाने पर बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कथित धोखाधड़ी की जांच पर 10 दिन के भीतर सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह अनिल अंबानी और ADAG को इस मामले में पेश होने और अपना जवाब फाइल करने का आखिरी मौका दे रहा है. 18 नवंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर केंद्र, सीबीआई, ईडी, अनिल अंबानी और दूसरों को नोटिस जारी किया था.

आज यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया. वकील प्रशांत भूषण और वकील प्रणव सचदेवा ने बेंच के सामने याचिकाकर्ता, पूर्व यूनियन सेक्रेटरी ईए एस सरमा का पक्ष रखा.

सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने कहा कि सीबीआई और ईडी दोनों को चल रही जांच के बारे में अपनी-अपनी स्टेटस रिपोर्ट (स्थिति रिपोर्ट) फाइल करने का निर्देश दिया जाता है और अगर जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है, "तो ऐसी स्टेटस रिपोर्ट शुरू में हमारे सामने एक सीलबंद लिफाफे में फाइल की जा सकती हैं." सेंट्रल एजेंसियों की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आरोपी इन रिपोर्ट का कंटेंट नहीं जान सकते और इसे सीलबंद लिफाफे में होना चाहिए, नहीं तो आरोपी को पता चल जाएगा.

बेंच ने याचिका पर अनिल अंबानी और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) को नए नोटिस जारी किए. बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची भी शामिल थे, ने कहा कि वह अनिल अंबानी और ADAG को इस मामले में पेश होने और अपना जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दे रही है. बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि वह अनिल अंबानी और ADAG को नोटिस की सर्विस पक्का करें और कम्प्लायंस रिपोर्ट दाखिल करें.