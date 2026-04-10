सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनहित याचिकाएं दायर करने वाले वकील से कहा, ‘कोर्ट जाने के बजाय अधिकारियों से संपर्क करें’
सुप्रीम कोर्ट ने कई जनहित याचिका दायर करने के वाले वकील को संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने को कहा.
By Sumit Saxena
Published : April 10, 2026 at 5:11 PM IST
नई दिल्ली : कई मुद्दों को पर 25 अलग-अलग जनहित याचिका दायर करने वाले वकील से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोर्ट जाने के बजाय उसे अधिकारियों के सामने जाना चाहिए.
यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, याचिकाकर्ता के तौर पर पेश हुए वकील सचिन गुप्ता ने बेंच से कहा कि वह जनहित याचिका वापस लेना चाहते हैं.
सीजेआई ने गुप्ता से कहा, “अपने प्रोफेशन पर ध्यान दें. आपको अधिकारियों से बात करनी चाहिए, उन्हें कुछ मामलों में समझदार बनाना चाहिए, न कि कोर्ट जाना चाहिए.”
बेंच ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट सही समय पर उनकी याचिका पर भी सुनवाई करेगा. बेंच ने कहा कि बार के सदस्य और कानूनी जानकारी रखने वाले व्यक्ति के तौर पर, याचिकाकर्ता को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से मुद्दों की पहचान करनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील बनाने की कोशिश करनी चाहिए.
बेंच ने कहा कि अगर कुछ नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता कोर्ट जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध 25 जनहित याचिकाएं वापस लेने की इजाजत दे दी. 9 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने गुप्ता की दायर की गई पांच "बेकार" जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक याचिका में इस बात पर वैज्ञानिक अध्ययन की मांग की गई थी कि क्या प्याज और लहसुन में "तामसिक" एनर्जी होती है, और पूछा कि क्या उन्होंने ये याचिका आधी रात को ड्राफ्ट की थीं.
"आधी रात को यह सब याचिका ड्राफ्ट करते हो क्या?" सीजेआई ने उन्हें फटकार लगाते हुए जनहित याचिकाओं को "अस्पष्ट, बेकार और बेबुनियाद" बताया था.
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