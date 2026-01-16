ETV Bharat / bharat

'बेटे का करियर बचाने के लिए कोर्ट नहीं, मेडिकल कॉलेज जाएं', सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पिता से कहा

बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता के बेटे ने डिजिटल रिस्ट वॉच पहनी हुई थी, जो एग्जाम के निर्देशों के खिलाफ थी.

SC tells father: Approach medical college, not courts, to save son career
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : January 16, 2026 at 3:36 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को एक डॉक्टर से कहा कि, वह कोर्ट में मामले पर बहस करने के बजाय संबंधित मेडिकल यूनिवर्सिटी से राहत मांगें. मामला यह है कि, एक डॉक्टर ने अपने बेटे के पढ़ाई के भविष्य को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

बेटे को एक एग्जाम में गलत तरीके अपनाने का दोषी पाया गया था, जिसके कारण उसकी डिग्री पर गलत कमेंट्स आए. जिससे अब उसका प्रोफेशनल करियर रुक गया है. सीजेआई ने मेडिकल कॉलेज से कहा कि वह एक युवा डॉक्टर के करियर को बचाने के लिए डॉक्टर की बात पर पूरी सहानुभूति से विचार करे.

डॉक्टर पिता-बेटे की जोड़ी का यह मामला सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची भी शामिल थे. पिता, जो याचिकाकर्ता नंबर 1 थे, ने बेंच के सामने खुद आकर इस मामले पर बहस की और पूरी सुनवाई के दौरान, वह भावनाओं में बहते हुए दिखे.

सीजेआई ने कहा कि आखिर में, एक पिता कोर्ट में हाथ जोड़कर खड़ा है और अपने बेटे, जिसके पास MBBS की डिग्री है. पिता अपने बेटे का एकेडमिक करियर बचाने की कोशिश कर रहा है. अदालत ने कहा कि, ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी ने एक परीक्षा में गलत तरीके से रिजल्ट देने के आधार पर कुछ गलत बातें कही हैं. बेंच ने कहा कि पिटीशनर के बेटे ने अपनी एमबीबीएस की डिग्री पूरी कर ली है, लेकिन गलत बातों की वजह से वह आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने देखा कि इस मुद्दे ने याचिकाकर्ता को अलग-अलग फोरम में शिकायतें करने के लिए उकसाया है, और यह साफ कर दिया कि उसे उन शिकायतों में कोई दम नहीं दिखता, और एक वकील के खिलाफ शिकायतों के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास किए गए ऑर्डर में दखल देने से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "हालांकि, हमें ऐसा लगता है कि पहले पिटीशनर और बेटे ने फरवरी 2017 में हुई परीक्षा में बेटे की गलतियों की वजह से काफी कुछ झेला है…" बेंच ने कहा कि कई बार केस लड़े गए, लेकिन केस नहीं चला और याचिकाकर्ता का बेटा करीब 9 साल से हायर स्पेशल कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाया है, जो काफी सज़ा लगती है।

सीजेआई ने कहा कि एक डॉक्टर के तौर पर उनका प्रोफेशनल करियर पर हमेशा के लिए ग्रहण लग गया है. कोर्ट ने कहा कि, अगर मेडिकल कॉलेज से मिली उनकी डिग्री/मार्कशीट में कोई गलत बात हो, तो ऐसी सजा बहुत सख्त और बेवजह हो जाएगी.

बेंच ने कहा कि उसने इस स्टेज पर मेडिकल कॉलेज का पक्ष नहीं सुना है और वह ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर रहा है जिसका मेडिकल कॉलेज के काम करने के तरीके पर ऐसा बुरा असर पड़े जिसे बदला न जा सके.

बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता के बेटे को विश्वविद्यालय से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए और मार्कशीट और डिग्री पर लिखी बुरी बातों को हटाने के लिए एक आवेदन देनी चाहिए. बेंच ने कहा, "हम मेडिकल कॉलेज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे इस तरह के रिप्रेजेंटेशन/एप्लीकेशन पर पूरी हमदर्दी के साथ और एक युवा डॉक्टर के प्रोफेशनल करियर को बचाने की कोशिश के साथ विचार करें…" अदालत ने कहा कि बेटा फरवरी 2017 में अपने किए काम के लिए पहले से ही पछता रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को बिना शर्त माफी के एफिडेविट के साथ मेडिकल कॉलेज में एक एप्लीकेशन और रिप्रेजेंटेशन देने की छूट दी. बेंच ने कहा कि यूनिवर्सिटी/मेडिकल कॉलेज को इस पर विचार करना चाहिए और अगर रिप्रेजेंटेशन जमा करने की तारीख से एक महीने के अंदर जल्द से जल्द एक फेवरेबल ऑर्डर पास किया जाता है तो यह बहुत अच्छा होगा.

मामले की कार्रवाई खत्म करते हुए, सीजेआई ने इमोशनल रूप से परेशान पिता से कोर्ट के ऑर्डर की एक कॉपी के साथ मेडिकल में एक एप्लीकेशन जमा करने को कहा है. इस पर याचिकाकर्ता पिता MD (इंटरनल मेडिसिन) ने अदालत का आभार जताते हुए कहा कि, क्या वह कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं कि, उनकी मदद से रिकॉर्ड मिटा दिया जाए. क्योंकि उनका बेटा परेशान और डिप्रेस्ड है. इस पर बेंच ने डॉक्टर के बेटे के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा, "बस जाइए और यह रिप्रेजेंटेशन दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं और इससे कम भी नहीं…"

सुनवाई के दौरान
बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता (पिटीशनर) के बेटे ने डिजिटल रिस्ट वॉच पहनी हुई थी, जो एग्जाम के निर्देशों के खिलाफ थी और इसे परीक्षा में गलत तरीके अपनाने के मामले से जोड़ा गया. उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया और उसे दिसंबर 2017 में दोबारा एग्जाम देने की इजाज़त दी गई, जिसमें वह पास हो गया.

बेंच ने कहा कि एग्जाम के ओरिजिनल कैंसिलेशन के मामले में, पिटीशनर मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हार गया था. कोर्ट ने कहा, “आपने (याचिकाकर्ता) एक रिव्यू पिटीशन फाइल की थी जो खारिज हो गई थी, आपने एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की थी जो खारिज हो गई थी. हम उस मामले को दोबारा नहीं खोल सकते."

सीजेआई ने कहा कि मुकदमे का दूसरा दौर में, याचिकाकर्ता ने अपने वकीलों को टारगेट करना शुरू कर दिया है. बेंच ने कहा कि जब उनके बेटे के करियर का सवाल हो, तो पिता को खुद आकर इस मामले पर बहस नहीं करनी चाहिए थी.

सीजेआई ने कहा, "वकीलों से लड़ने के बजाय, हाई कोर्ट के सामने आपका आसान केस यह होना चाहिए था कि इस लड़के ने जो भी गलती की है, वह काफी भुगत चुका है क्योंकि एक एग्जाम कैंसिल हो गया था और दूसरे एग्जाम में वह फिर से क्वालिफाई हो गया है. इसलिए, डिग्री से उल्टा कमेंट हटा देना चाहिए ताकि वह अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सके

सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा, "आप फालतू मुकदमें क्यों लड़ रहे हैं." सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता की अपने वकील के खिलाफ शिकायत को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी खारिज कर दिया था.

संपादक की पसंद

