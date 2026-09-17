ETV Bharat / bharat

अगले साल से कक्षा छह के लिए 3 भाषा नीति लागू करने पर विचार करें, सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा छह के छात्रों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने की नीति लागू करने पर विचार करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को अचानक लगने वाले झटकों से बचाने और उन्हें कुछ आराम देने की जरूरत पर जोर दिया. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच को बताया कि बोर्ड इस सुझाव पर विचार करेगा.

बेंच ने सीबीएसई से कहा कि छात्रों को इस साल राहत दिया जाना चाहिए. वहीं ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि कक्षा 6 छात्रों को चार साल बाद बोर्ड क्लास का सामना करना पड़ेगा. यह महसूस करते हुए कि बेंच उनकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहती, भाटी ने कहा कि सीबीएसई इस सुझाव पर विचार करेगा और इस मुद्दे पर नया नोट पेश करेगा. बेंच ने कहा कि उसके सुझाव पक्षकारों के अधिकारों और दावों को प्रभावित किए बिना दिए गए हैं तथा वास्तविक मुद्दों पर बाद में फैसला किया जा सकता है.

बेंच ने सुझाव दिया कि 1 जनवरी 2027 से जो भी छात्र कक्षा 6 में आएगा उसके लिए यह जरूरी होगा. लेकिन क्योंकि इसे मिडटर्म में लाया गया है इसलिए कक्षा 6 के छात्रों को एक विकल्प दिया जाएगा. भाटी ने बेंच से आग्रह किया कि मामले में निर्देश लेने के बाद उन्हें वापस आने दिया जाए. जस्टिस बागची ने कहा, "छात्रों को भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए. इस साल पुरानी नीति जारी रखें लेकिन अगले साल से उन्हें पता चल जाएगा कि नई नीति शुरू हो गई है."

बेंच ने कहा कि उसके सुझाव पार्टियों के अधिकारों और दलीलों पर बिना किसी भेदभाव के हैं और असली मुद्दों पर बाद में फैसला किया जा सकता है. मामले की अगली सुनवाई अगले बुधवार को तय की गई है. इससे पहले, केंद्र और सीबीएसई ने बेंच को बताया कि वे क्लास 6 के छात्रों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं की पढ़ाई को जरूरी करने वाली नीति को लागू करने के लिए उसके सुझावों पर काम कर रही है.