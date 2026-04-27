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सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकील पर हमले का स्वत: संज्ञान लिया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महिला वकील पर उसके पति द्वारा कथित तौर पर किए गए बेरहमी से हमले का संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मामले की जांच एक वरिष्ठ अधिकारी, खासकर एसीपी या डीसीपी रैंक की महिला अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले में खुद से कार्रवाई की.

बेंच ने जांच अधिकारी से तीन अस्पतालों द्वारा पीड़ित को भर्ती करने से मना करने के पहलू पर भी गौर करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए. बेंच ने कहा कि शिकायत में आरोप है कि पीड़िता के ससुराल वाले उसके दो नाबालिग बच्चों को ले गए और उनका कोई अता-पता नहीं है.

पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बेंच को बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है.