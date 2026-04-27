ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकील पर हमले का स्वत: संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जांच किसी सीनियर पुलिस अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
author img

By Sumit Saxena

Published : April 27, 2026 at 6:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महिला वकील पर उसके पति द्वारा कथित तौर पर किए गए बेरहमी से हमले का संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मामले की जांच एक वरिष्ठ अधिकारी, खासकर एसीपी या डीसीपी रैंक की महिला अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले में खुद से कार्रवाई की.

बेंच ने जांच अधिकारी से तीन अस्पतालों द्वारा पीड़ित को भर्ती करने से मना करने के पहलू पर भी गौर करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए. बेंच ने कहा कि शिकायत में आरोप है कि पीड़िता के ससुराल वाले उसके दो नाबालिग बच्चों को ले गए और उनका कोई अता-पता नहीं है.

पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बेंच को बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

भाटी ने बताया कि पीड़िता के पति, जो मुख्य आरोपी है, को 25 और 26 अप्रैल की रात को गिरफ्तार किया गया था. बेंच ने कहा कि उसने इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग वाले एक पत्र के बाद खुद से कार्रवाई की.

बेंच ने पुलिस को दोनों नाबालिग बच्चों का पता लगाने का निर्देश दिया. बेंच ने जांच अधिकारी से जांच पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा. आरोपी मनोज कुमार, जो सोनिया विहार का रहने वाला है, को रविवार को खजूरी खास इलाके से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया कि कुमार ने कथित तौर पर 22 अप्रैल को अपनी 38 साल की पत्नी को चाकू मार दिया था.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: '15 साल साथ रहे और बच्चा भी है, तो अब यह यौन शोषण कैसे?'

TAGGED:

SC TAKES SUO MOTU
SUPREME COURT ON WOMEN ADVOCATES
SUPREME COURT ON DOMESTIC VIOLENCE
SUPREME COURT ON WOMEN ASSAULT
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.