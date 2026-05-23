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सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा केस का स्वतः संज्ञान लिया, 25 मई को होगी सुनवाई

ट्विशा 12 मई ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में मृत पाई गई थी.

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सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : May 23, 2026 at 11:04 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अभिनेत्री एवं मॉडल ट्विशा शर्मा की कथित दहेज मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 25 मई, 2026 को सुनवाई तय की है.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. 33 साल की मॉडल-एक्टर ने ट्विशा 12 मई ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में मृत पाई गई थी.

जिसके बाद उनके पति, समर्थ सिंह, जो एक वकील हैं, और उनकी सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज के लिए कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में FIR दर्ज की गई थी.

केस को 'एक युवा लड़की की उसके ससुराल में अप्राकृतिक मौत में कथित संस्थागत भेदभाव और प्रक्रियागत विसंगतियां' के तौर पर लिस्ट किया गया है. मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को ट्विशा शर्मा की मौत की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी.

भोपाल की एक अदालत ने पूर्व अभिनेत्री एवं मॉडल ट्विशा शर्मा की कथित दहेज मौत के मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह को शनिवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. इस मामले में सह-आरोपी एवं समर्थ की मां गिरिबाला सिंह ने कहा कि बयान दर्ज करने के लिए पुलिस ने अब तक उनसे संपर्क नहीं किया है।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम करने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के चिकित्सकों की चार सदस्यीय टीम शनिवार को भोपाल आने वाली है।

ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में मृत पाई गई थी. उसके बाद उसके पति समर्थ सिंह एवं सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. समर्थ इसी प्राथमिकी के चलते पिछले 10 दिन से फरार था . वह शुक्रवार शाम जबलपुर जिला अदालत परिसर में आत्मसमर्पण के लिए पहुंचा जहां उसे गिरफ्तार किया गया था. उसने इससे पहले मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में दायर अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली थी.

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