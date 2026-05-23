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सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा केस का स्वतः संज्ञान लिया, 25 मई को होगी सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अभिनेत्री एवं मॉडल ट्विशा शर्मा की कथित दहेज मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 25 मई, 2026 को सुनवाई तय की है.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. 33 साल की मॉडल-एक्टर ने ट्विशा 12 मई ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में मृत पाई गई थी.

जिसके बाद उनके पति, समर्थ सिंह, जो एक वकील हैं, और उनकी सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज के लिए कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में FIR दर्ज की गई थी.

केस को 'एक युवा लड़की की उसके ससुराल में अप्राकृतिक मौत में कथित संस्थागत भेदभाव और प्रक्रियागत विसंगतियां' के तौर पर लिस्ट किया गया है. मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को ट्विशा शर्मा की मौत की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी.

भोपाल की एक अदालत ने पूर्व अभिनेत्री एवं मॉडल ट्विशा शर्मा की कथित दहेज मौत के मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह को शनिवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. इस मामले में सह-आरोपी एवं समर्थ की मां गिरिबाला सिंह ने कहा कि बयान दर्ज करने के लिए पुलिस ने अब तक उनसे संपर्क नहीं किया है।