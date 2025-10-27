ETV Bharat / bharat

आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा था.

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त (ANI)
By Sumit Saxena

Published : October 27, 2025 at 2:19 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के अलावा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को अदालत में उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया कि आवारा कुत्तों के मामले में अनुपालन हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया.

अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं और देश की छवि विदेशी देशों की नजर में खराब हो रही है. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

जस्टिस विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय स्पेशल बेंच ने कहा कि केवल दिल्ली नगर निगम और पश्चिम बंगाल तथा तेलंगाना राज्यों ने ही अदालत के 22 अगस्त के आदेश के अनुपालन में अपने हलफनामे दाखिल किए हैं. पीठ ने अनुपालन हलफनामा दाखिल न करने के लिए अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आलोचना करते हुए कहा कि 22 अगस्त के हलफनामे में सब कुछ कहा गया था.

बेंच आवारा कुत्तों से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी. पीठ ने टिप्पणी की कि अगस्त में अदालत के आदेश के बावजूद, आवारा कुत्तों से जुड़ी घटनाएं बेरोकटोक जारी हैं. बेंच ने कहा कि, लगातार घटनाएं हो रही हैं. बेंच ने कहा कि, विदेशों की नजरों में देश की छवि खराब हो रही है. बेंच ने कहा, हम समाचार रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं. एक वकील ने कुत्तों के प्रति क्रूरता का जिक्र किया. इस पर, पीठ ने पूछा, मनुष्यों के प्रति क्रूरता का क्या?

पीठ ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करने वाले लोगों या समूहों की बढ़ती संख्या पर असंतोष व्यक्त किया. अदालत ने 22 अगस्त के अपने आदेश में दिल्ली-एनसीआर में टीकाकरण किए गए आवारा कुत्तों को बाड़ों से बाहर छोड़ने पर रोक लगाने के अपने पहले के निर्देश को संशोधित किया था और कुत्तों को नसबंदी तथा डीवर्मिंग करने के बाद छोड़ने का आदेश दिया था. उसने अपने पहले के आदेश को बहुत कठोर बताया था.

एक वकील ने बेंच से इस मामले में केंद्र और पशु कल्याण बोर्ड को पक्ष बनाने का आग्रह किया और दावा किया कि उन्होंने उनके मुवक्किल से कहा है कि वे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पक्ष नहीं बनाया गया है.

जस्टिस नाथ ने कहा कि, वे धीरे-धीरे इसकी निगरानी कर रहे हैं. वकील ने तर्क दिया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा दायर हलफनामे में उन विवरणों का खुलासा नहीं किया गया है जो अदालत के आदेश में मांगे गए थे. पीठ ने कहा, "हम दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भी पेश होने का निर्देश देते हैं... सभी मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है. साथ ही यह स्पष्टीकरण भी देना होगा कि आज तक कोई अनुपालन हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया."

अदालत ने कहा कि अब तक केवल एमसीडी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना ने ही अपने हलफनामे दाखिल किए हैं. पीठ ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शेष सभी मुख्य सचिवों को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल न करने के स्पष्टीकरण के साथ अगले सोमवार को उसके समक्ष पेश होना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को आवारा कुत्तों के मामले का दायरा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से आगे बढ़ाते हुए निर्देश दिया था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाया जाए.

