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'पटाखों के खिलाफ जागरूकता के लिए विराट कोहली की लें मदद': सुप्रीम कोर्ट

बेंगलुरु में दिवाली के त्योहार से पहले लोग पटाखों की खरीदारी करते हुए. यह फाइल फोटो 19 अक्टूबर, 2025 की है. ( IANS )

By Sumit Saxena 6 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोगों को पटाखों का इस्तेमाल न करने के लिए मनाने के लिए विराट कोहली जैसी मशहूर हस्तियों के प्रभाव का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया. इसके साथ ही अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक अधिकारी जमीनी स्तर पर अदालती निर्देशों को लागू नहीं करते, तब तक प्रदूषण विरोधी उपाय विफल होने तय हैं.

अदालत ने आगाह किया कि आदेशों का पालन न होने से न्यायिक आदेशों का "मज़ाक" बन जाता है. कोर्ट ने पटाखों पर पिछली छूट और प्रतिबंधों के बाद की गई कार्रवाई से जुड़े डेटा की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है क्योंकि इसका उल्टा असर हो सकता है, लेकिन यह साफ कर दिया कि अधिकारी अदालत को कोई सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर न करें.