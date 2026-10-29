'पटाखों के खिलाफ जागरूकता के लिए विराट कोहली की लें मदद': सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा- जब तक अधिकारी जमीनी स्तर पर अदालती निर्देशों को लागू नहीं करते, तब तक प्रदूषण विरोधी उपाय विफल होने तय हैं.
By Sumit Saxena
Published : October 29, 2026 at 7:21 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोगों को पटाखों का इस्तेमाल न करने के लिए मनाने के लिए विराट कोहली जैसी मशहूर हस्तियों के प्रभाव का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया. इसके साथ ही अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक अधिकारी जमीनी स्तर पर अदालती निर्देशों को लागू नहीं करते, तब तक प्रदूषण विरोधी उपाय विफल होने तय हैं.
अदालत ने आगाह किया कि आदेशों का पालन न होने से न्यायिक आदेशों का "मज़ाक" बन जाता है. कोर्ट ने पटाखों पर पिछली छूट और प्रतिबंधों के बाद की गई कार्रवाई से जुड़े डेटा की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है क्योंकि इसका उल्टा असर हो सकता है, लेकिन यह साफ कर दिया कि अधिकारी अदालत को कोई सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर न करें.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने की. केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं. जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि अदालत पटाखों के इस्तेमाल के समय को सीमित कर सकती है, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध का उल्लंघन होने की संभावना अधिक रहती है. ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि पिछले साल इसके लिए एक समय सीमा तय की गई थी, लेकिन उससे पहले के दो वर्षों तक पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध था. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूर्ण प्रतिबंध इसका समाधान नहीं है.
पीठ भी भाटी की बात से सहमत दिखी कि पूर्ण प्रतिबंध से बाजार में अवैध पटाखों की एंट्री हो सकती है, जिससे अधिकारियों को लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करते रहने का मौका मिल जाएगा.
पीठ ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को टीवी और समाचार पत्रों में पटाखों के इस्तेमाल के खिलाफ व्यापक प्रचार करना चाहिए और जनता को संदेश भेजना चाहिए. जस्टिस वराले ने कहा, "आप जन जागरूकता के लिए प्रमुख हस्तियों, जैसे कि सम्मानित खिलाड़ियों और जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े सार्वजनिक चेहरों की सेवाओं का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? वे आपकी मदद करेंगे."
जस्टिस सुंदरेश ने कहा, "जैसे कि जाने-माने क्रिकेटर विराट कोहली. आप उनसे एक बयान देने का अनुरोध कर सकते हैं कि 'आइए हम इस दिवाली को आनंदमय बनाएं. आइए हम रोशनी के त्योहार की भावना का आनंद लें'… मूल रूप से यह (पटाखे) यहां नहीं था और समस्या तब शुरू हुई जब आतिशबाजी आने लगी. जब बारूद आया… वरना, हम दीया जलाते हैं और हर कोई इसे आराम से करता है…".
पीठ ने आगे कहा कि वह त्योहारी सीजन के दौरान लोगों के उत्साह को कम नहीं करना चाहती और युवा पीढ़ी पहले से ही पटाखों के खतरों के प्रति जागरूक है. पीठ ने प्रदूषण पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए उच्च स्तर पर काम करना होगा.
हर साल इस तरह के आदेश जारी करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि यह मुद्दा उसके लिए लगभग अकादमिक (सिद्धांतिक) बनकर रह गया है. पीठ ने कहा कि उसे सूचित किया गया है कि वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले 39 स्टेशनों में से केवल 9 स्टेशन ही काम कर रहे थे, जिसका मतलब है कि सटीक डेटा उपलब्ध नहीं था. अदालत ने आगे कहा कि अक्टूबर 2025 में कोर्ट द्वारा कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध हटाने का आदेश पारित किए जाने के बाद, उसके बाद की घटनाओं या उठाए गए कदमों का विवरण देने वाली कोई अनुपालन रिपोर्ट पेश नहीं की गई और न ही आगे ऐसी कोई जानकारी सामने आई.
पीठ ने सवाल किया कि क्या अदालत के आदेश के बाद टीमों को तैनात किया गया था, उन्होंने कहां का दौरा किया, उन्होंने कितने स्थानों का दौरा किया, इन दौरों की तारीखें क्या थीं, क्या डेटा एकत्र किया गया था, और क्या कुछ क्षेत्रों में प्रदूषण में भारी उछाल आया था जबकि अन्य क्षेत्रों में प्रदूषण कम था. जस्टिस वराले ने कहा कि ऐसा कोई डेटा उपलब्ध ही नहीं है.
पीठ ने कहा कि पिछले साल पटाखों पर दी गई छूट एक टेस्ट केस के आधार पर थी और जारी किए गए निर्देशों पर एक रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए थी. पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि यदि इसे लागू करने वाला तंत्र जमीनी स्तर पर काम नहीं करता है, तो उसके आदेशों का "मज़ाक" बनकर रह जाएगा. पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह पटाखों पर की गई कार्रवाई और कदमों से जुड़ा अपना जवाब दाखिल करे.
ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर गंभीर है और दिल्ली में जल्द ही कई उपाय लागू किए जाएंगे. इनमें दिल्ली के बाहर से आने वाले BS6 वाहनों पर प्रतिबंध, सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव और स्मॉग गन का इस्तेमाल शामिल है.
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि अदालत के आदेशों का बार-बार उल्लंघन किया गया है और इसके लिए अवमानना याचिकाएं भी दायर की गई हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीबीआई की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि निर्माताओं ने कानून का उल्लंघन किया था और पिछले प्रतिबंधों के बावजूद बेरियम का स्टॉक जमा करके रखा था.
एमीकस क्यूरी ने दलील दी कि पटाखे फोड़ने से बड़ी मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर और जहरीली गैसें निकलती हैं, जो फेफड़ों और रक्तप्रवाह में प्रवेश कर शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करती हैं. इसलिए इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी है.
अक्टूबर 2025 में, शीर्ष अदालत ने दिवाली के लिए दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगे प्रतिबंध में ढील दी थी, और दिवाली के दिन ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी. शीर्ष अदालत ने कहा था कि जिला प्रशासन और पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों का इस्तेमाल केवल दो दिनों सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे के बीच ही सीमित रहे.
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