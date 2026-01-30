एसिड अटैक मामलों की पेंडेंसी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; कहा, क्यों न पीड़िता की मदद के लिए आरोपी की संपत्ति जब्त की जाए
बेंच ने एक PIL पर सुनवाई करते हुए बात कही, जिसमें पहले तय की गई गाइडलाइंस को लागू करने की मांग की गई थी.
Published : January 30, 2026 at 3:20 PM IST
हैदराबाद: देश में एसिड अटैक के मामलों को निपटाने में हो रही देरी, हर राज्य में सैकड़ों केस के पेंडिंग होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने पीड़ितों को सही मुआवजा दिलाने के लिए आरोपियों की संपत्ति नीलाम/जब्त करने जैसे कठोर कदम उठाने का सुझाव दिया है.
बेंच ने एक PIL की सुनवाई करते हुए यह बात कही. पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले तय की गई गाइडलाइंस को लागू करने की मांग की गई थी. इस पीआईएल के सापेक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई स्टेटस रिपोर्ट में अकेले उत्तर प्रदेश में 198 केस पेंडिंग बताए गए. जबकि, गुजरात में 114, पश्चिम बंगाल में 60, बिहार में 68 और महाराष्ट्र में 58 केस पेंडिंग हैं.
सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि एसिड हमले के मामलों में अधिक कठोर दंड लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विधायी हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है. सीजेआई ने निवारण को लेकर भी चिंता व्यक्त की और सुझाव दिया कि पीड़ित को मुआवजा देने के लिए आरोपी की संपत्ति जब्त की जाए.
कैसे रुकेंगे एसिड अटैक के मामले: एक रिपोर्ट के अनुसार 2009 के शाहीन मलिक एसिड हमले के मामले में आरोपियों को बरी कर दिया गया था. कड़े कानूनों के बावजूद कमजोर विवेचना और कम दोषसिद्धि दर के कारण आरोपी छूट जाते हैं. हमले रोकने के लिए एसिड की बिक्री का सख्त नियमन, त्वरित अदालती कार्यवाही और पीड़ितों को समय पर मुआवजा देना महत्वपूर्ण है. एसिड हिंसा को समाप्त करने के लिए पीड़ित केंद्रित न्याय और पुनर्वास आवश्यक है.
एसिड अटैक, मानसिक क्षति पहुंचाने वाला अपराध: भारतीय विधि आयोग की 226वीं रिपोर्ट (2009) में एसिड हमलों को स्थायी शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचाने वाले अपराध के रूप में मान्यता दी गई. इसके लैंगिक स्वरूप पर जोर दिया गया और अलग-अलग दंड प्रावधानों और पुनर्वास की मांग की गई.
एसिड अटैक में पीड़ित हमेशा महिला, आरोपी पुरुष: एसिड हमलों की शिकार मुख्य रूप से महिलाएं और युवा लड़कियां होती हैं, जबकि अपराधी लगभग हमेशा पुरुष ही होते हैं, जिससे यह लैंगिक हिंसा का एक रूप बन जाता है.
क्यों होते हैं एसिड अटैक: एसिड सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल (एएसटीआई) द्वारा 2024 में भारतीय मामलों के विश्लेषण से पता चला कि महिलाओं पर होने वाले लगभग तीन-चौथाई हमले व्यक्तिगत संबंधों के झगड़ों से प्रेरित थे, जिनमें दहेज विवाद, बेवफाई का संदेह और घरेलू हिंसा शामिल हैं. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात सबसे अधिक प्रभावित राज्य थे, जहां शोधकर्ताओं ने औद्योगिक क्षेत्रों में एसिड की आसान उपलब्धता और कमजोर कानून को अधिक घटनाओं का कारण बताया.
एसिड हमलों के खिलाफ कानून: एसिड हमलों को अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 के तहत एक विशिष्ट और गंभीर अपराध माना जाता है, जिसमें कम से कम 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है. साथ ही पीड़ित के चिकित्सा खर्चों की पूर्ति के लिए उचित जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यह कानून एसिड हमले के प्रयास मामले में भी 5 से 7 साल की कैद की सजा देता है. इसके साथ ही सभी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को पीड़ितों को मुफ्त इलाज प्रदान करना अनिवार्य बनाता है.
एसिड हमलों के पीड़ितों के सामने चुनौतियां
- कमजोर पुलिस विवेचना.
- न्याय में लगातार देरी से बाधा.
- पीड़ित को ही दोषी ठहराना.
- एसिड बिक्री नियमों का कमजोर पालन.
- न्यायालय के बाहर समझौतों का सामान्यीकरण.
- पीड़ितों को मिलने वाला विलंबित और अपर्याप्त मुआवजा.
एसिड हमलों के चर्चित मामले
- लक्ष्मी अग्रवाल (2005): 15 साल की उम्र में बहन के पति और उसके साथी ने एसिड हमला किया था. इसके बाद जिंदगी से लड़ीं और एक महत्वपूर्ण हस्ती बनीं.
- वीएस चंद्रलेखा (1992): चेन्नई में राजनीतिक नीतियों का विरोध करने के कारण हमला झेलने वाली पूर्व आईएएस अधिकारी, जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के सामने आने वाले खतरों को उजागर किया.
- रेशमा कुरैशी (2014): अपने बहनोई द्वारा हमला झेलने के बाद, एक अंतरराष्ट्रीय मॉडल और कार्यकर्ता बनीं.
एसिड हमलों के पीड़ित को कितना मुआवजा: सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मी बनाम भारत संघ मामले में एसिड की बिक्री के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं. साथ ही राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि एसिड हमले के पीड़ितों को उपचार और पुनर्वास लागत के रूप में कम से कम 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए.
इसमें से 1 लाख रुपए घटना घटने के 15 दिन के भीतर पीड़ित को तत्काल चिकित्सा सहायता और संबंधित खर्चों के लिए भुगतान करने का निर्देश दिया गया. शेष 2 लाख रुपए की राशि 2 महीने के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए. मुआवजे की रकम केस की गंभीरता के हिसाब से ज्यादा भी हो सकती है.
