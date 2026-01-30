ETV Bharat / bharat

एसिड अटैक मामलों की पेंडेंसी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; कहा, क्यों न पीड़िता की मदद के लिए आरोपी की संपत्ति जब्त की जाए

हैदराबाद: देश में एसिड अटैक के मामलों को निपटाने में हो रही देरी, हर राज्य में सैकड़ों केस के पेंडिंग होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने पीड़ितों को सही मुआवजा दिलाने के लिए आरोपियों की संपत्ति नीलाम/जब्त करने जैसे कठोर कदम उठाने का सुझाव दिया है.

बेंच ने एक PIL की सुनवाई करते हुए यह बात कही. पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले तय की गई गाइडलाइंस को लागू करने की मांग की गई थी. इस पीआईएल के सापेक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई स्टेटस रिपोर्ट में अकेले उत्तर प्रदेश में 198 केस पेंडिंग बताए गए. जबकि, गुजरात में 114, पश्चिम बंगाल में 60, बिहार में 68 और महाराष्ट्र में 58 केस पेंडिंग हैं.

सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि एसिड हमले के मामलों में अधिक कठोर दंड लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विधायी हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है. सीजेआई ने निवारण को लेकर भी चिंता व्यक्त की और सुझाव दिया कि पीड़ित को मुआवजा देने के लिए आरोपी की संपत्ति जब्त की जाए.

कैसे रुकेंगे एसिड अटैक के मामले: एक रिपोर्ट के अनुसार 2009 के शाहीन मलिक एसिड हमले के मामले में आरोपियों को बरी कर दिया गया था. कड़े कानूनों के बावजूद कमजोर विवेचना और कम दोषसिद्धि दर के कारण आरोपी छूट जाते हैं. हमले रोकने के लिए एसिड की बिक्री का सख्त नियमन, त्वरित अदालती कार्यवाही और पीड़ितों को समय पर मुआवजा देना महत्वपूर्ण है. एसिड हिंसा को समाप्त करने के लिए पीड़ित केंद्रित न्याय और पुनर्वास आवश्यक है.

एसिड अटैक, मानसिक क्षति पहुंचाने वाला अपराध: भारतीय विधि आयोग की 226वीं रिपोर्ट (2009) में एसिड हमलों को स्थायी शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचाने वाले अपराध के रूप में मान्यता दी गई. इसके लैंगिक स्वरूप पर जोर दिया गया और अलग-अलग दंड प्रावधानों और पुनर्वास की मांग की गई.

एसिड अटैक में पीड़ित हमेशा महिला, आरोपी पुरुष: एसिड हमलों की शिकार मुख्य रूप से महिलाएं और युवा लड़कियां होती हैं, जबकि अपराधी लगभग हमेशा पुरुष ही होते हैं, जिससे यह लैंगिक हिंसा का एक रूप बन जाता है.

क्यों होते हैं एसिड अटैक: एसिड सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल (एएसटीआई) द्वारा 2024 में भारतीय मामलों के विश्लेषण से पता चला कि महिलाओं पर होने वाले लगभग तीन-चौथाई हमले व्यक्तिगत संबंधों के झगड़ों से प्रेरित थे, जिनमें दहेज विवाद, बेवफाई का संदेह और घरेलू हिंसा शामिल हैं. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात सबसे अधिक प्रभावित राज्य थे, जहां शोधकर्ताओं ने औद्योगिक क्षेत्रों में एसिड की आसान उपलब्धता और कमजोर कानून को अधिक घटनाओं का कारण बताया.