'रिटायरमेंट का आनंद लें, कोर्ट का समय बर्बाद न करें': सावरकर की तस्वीर हटाने की मांग पर SC सख्त

याचिकाकर्ता ने संसद के सेंट्रल हॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों से सावरकर के चित्रों को हटाने के निर्देश देने की मांग की थी.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
By Sumit Saxena

Published : January 13, 2026 at 9:49 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीरें हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायूमूर्ति जोयमालया बागची और न्यायमूर्ति विमुल एम पांचोली की बेंच के सामने यह मामला आया था. याचिकाकर्ता ने संसद के सेंट्रल हॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों से सावरकर के चित्रों को हटाने के निर्देश देने की मांग की थी.

बेंच ने याचिकाकर्ता, रिटायर्ड आईआरएस (IRS) अधिकारी बी बालामुरुगन को ऐसी 'तुच्छ' (बेकार) याचिका दायर करने के लिए चेतावनी दी. कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि अदालत का समय बर्बाद करने के लिए उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "इस तरह की फालतू याचिकाएं..."

याचिकाकर्ता ने बेंच के सामने तर्क दिया कि आर्थिक तंगी के कारण वह व्यक्तिगत रूप से बहस करने के लिए नहीं आ सका. इस पर बेंच ने टिप्पणी की, "आप आईआरएस (IRS) में थे. आप दिल्ली आने, उपस्थित होने और बहस करने का खर्च उठा सकते हैं. हम आप पर जुर्माना लगाना चाहेंगे..."

बेंच ने याचिकाकर्ता की पृष्ठभूमि और सेवा रिकॉर्ड पर सवाल उठाए, जिसमें सेवानिवृत्ति से पहले उनकी आखिरी पोस्टिंग और उन परिस्थितियों के बारे में पूछा गया जिनमें उन्हें पदोन्नति देने से मना कर दिया गया था. बेंच ने यह भी पूछा कि क्या उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा था. बालामुरुगन ने ना में उत्तर दिया और बताया कि इसके बजाय, 2009 में "श्रीलंका में शांति" के लिए भूख हड़ताल करने के बाद उन्हें विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ा था.

सीजेआई (CJI) ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "कृपया इन सब चीजों में न पड़ें. अब अपनी सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) का आनंद लें. समाज में कोई रचनात्मक भूमिका निभाएं." यह महसूस करते हुए कि अदालत उनकी याचिका पर विचार करने के पक्ष में नहीं है, बालामुरुगन ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी. शीर्ष अदालत ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी.

