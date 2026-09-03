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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और केंद्र को मछली पकड़ने के अधिकार पर मिलकर काम करने को कहा

महाराष्ट्र के मुंबई में ससून डॉक्स पर मछली पकड़ने के जाल की व्यवस्था करते मछुआरे ( PTI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्य की शक्तियां अपने-अपने क्षेत्रों में बराबर और ऑटोनॉमस हैं. साथ ही, कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि सहकारी संघवाद (कोऑपरेटिव फेडरलिज्म) को मत्स्य पालन विनियमन का आधार होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तमिलनाडु सरकार के मछुआरों पर लगाए गए 'बिना लिखे बैन' पर नाराजगी जताते हुए कही. सरकार ने केंद्र के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (EEZ) में पर्स सीन नेट इस्तेमाल करने के लिए एक्सेस पास नहीं दिए. पर्स सीन फिशिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें खुले पानी में मछलियों के झुंड को घेरने के लिए जहाज से जुड़ा एक सीधा जाल इस्तेमाल किया जाता है. जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने यह भी साफ किया कि जहाँ संसद ईईजेड (EEZ) रूल्स, 2025 के तहत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में मछली पकड़ने को कंट्रोल करती है, वहीं तमिलनाडु मरीन फिशिंग रेगुलेशन रूल्स, 2020 के तहत अपने टेरिटोरियल वॉटर में अधिकार रखता है. इस बात पर जोर देते हुए कि दोनों व्यवस्थाओं के बीच कोई संघर्ष नहीं है, पीठ ने संघ और राज्य प्रशासन दोनों को मिलकर काम करने, मछुआरों के आवेदनों की कुशल मंजूरी सुनिश्चित करने और अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यापार के उनके अधिकार की रक्षा करने का निर्देश दिया. बेंच ने कहा कि दो अलग-अलग कानूनी सिस्टम हैं, जो दो रेगुलेटरी इलाकों में काम करते हैं. एक सिस्टम ईईजेड रूल्स, 2025 के तहत आने वाले ईईजेड में मछली पकड़ने की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, और दूसरा सिस्टम मरीन फिशिंग रेगुलेशन रूल्स, 2020 के तहत आने वाले टेरिटोरियल वॉटर में ऐसी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है. बेंच ने कहा कि टेरिटोरियल वॉटर के बाहर मछली पकड़ने और फिशरीज को रेगुलेट करने की पावर लिस्ट I की एंट्री 57 के तहत आती है और यह पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव काबिलियत और यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आती है. वहीं टेरिटोरियल वॉटर में फिशरीज को रेगुलेट करने की लेजिस्लेटिव पावर लिस्ट II की एंट्री 21 के तहत स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर के पास है. इसमें आगे कहा गया कि यूनियन और स्टेट दोनों की पावर अपने-अपने लेजिस्लेटिव एरिया में बराबर और ऑटोनॉमस हैं. इसमें कहा गया, 'राज्य के समुद्री इलाकों से गुजरते हुए पर्स सीन जाल का इस्तेमाल करके मछली पकड़ने के लिए ईईजेड तक पहुंच के मुद्दे से जुड़े कानून, नियम और कानून लागू हो गए हैं और काम कर रहे हैं. इन नियमों और कानूनों को असरदार और अच्छे से लागू करने के लिए, केंद्र और राज्य के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत का पालन करना जरूरी है.'