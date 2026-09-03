सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और केंद्र को मछली पकड़ने के अधिकार पर मिलकर काम करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तमिलनाडु सरकार के मछुआरों पर लगाए गए 'बिना लिखे बैन' पर नाराजगी जताते हुए कही.
By Sumit Saxena
Published : September 3, 2026 at 9:01 AM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्य की शक्तियां अपने-अपने क्षेत्रों में बराबर और ऑटोनॉमस हैं. साथ ही, कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि सहकारी संघवाद (कोऑपरेटिव फेडरलिज्म) को मत्स्य पालन विनियमन का आधार होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तमिलनाडु सरकार के मछुआरों पर लगाए गए 'बिना लिखे बैन' पर नाराजगी जताते हुए कही. सरकार ने केंद्र के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (EEZ) में पर्स सीन नेट इस्तेमाल करने के लिए एक्सेस पास नहीं दिए. पर्स सीन फिशिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें खुले पानी में मछलियों के झुंड को घेरने के लिए जहाज से जुड़ा एक सीधा जाल इस्तेमाल किया जाता है.
जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने यह भी साफ किया कि जहाँ संसद ईईजेड (EEZ) रूल्स, 2025 के तहत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में मछली पकड़ने को कंट्रोल करती है, वहीं तमिलनाडु मरीन फिशिंग रेगुलेशन रूल्स, 2020 के तहत अपने टेरिटोरियल वॉटर में अधिकार रखता है.
इस बात पर जोर देते हुए कि दोनों व्यवस्थाओं के बीच कोई संघर्ष नहीं है, पीठ ने संघ और राज्य प्रशासन दोनों को मिलकर काम करने, मछुआरों के आवेदनों की कुशल मंजूरी सुनिश्चित करने और अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यापार के उनके अधिकार की रक्षा करने का निर्देश दिया.
बेंच ने कहा कि दो अलग-अलग कानूनी सिस्टम हैं, जो दो रेगुलेटरी इलाकों में काम करते हैं. एक सिस्टम ईईजेड रूल्स, 2025 के तहत आने वाले ईईजेड में मछली पकड़ने की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, और दूसरा सिस्टम मरीन फिशिंग रेगुलेशन रूल्स, 2020 के तहत आने वाले टेरिटोरियल वॉटर में ऐसी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है.
बेंच ने कहा कि टेरिटोरियल वॉटर के बाहर मछली पकड़ने और फिशरीज को रेगुलेट करने की पावर लिस्ट I की एंट्री 57 के तहत आती है और यह पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव काबिलियत और यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आती है. वहीं टेरिटोरियल वॉटर में फिशरीज को रेगुलेट करने की लेजिस्लेटिव पावर लिस्ट II की एंट्री 21 के तहत स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर के पास है. इसमें आगे कहा गया कि यूनियन और स्टेट दोनों की पावर अपने-अपने लेजिस्लेटिव एरिया में बराबर और ऑटोनॉमस हैं.
इसमें कहा गया, 'राज्य के समुद्री इलाकों से गुजरते हुए पर्स सीन जाल का इस्तेमाल करके मछली पकड़ने के लिए ईईजेड तक पहुंच के मुद्दे से जुड़े कानून, नियम और कानून लागू हो गए हैं और काम कर रहे हैं. इन नियमों और कानूनों को असरदार और अच्छे से लागू करने के लिए, केंद्र और राज्य के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत का पालन करना जरूरी है.'
इसमें आगे कहा गया, 'केंद्र और राज्य प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि वे न सिर्फ अपने प्रांत में संबंधित नियमों को लागू करें, बल्कि यह भी पक्का करें कि स्टेकहोल्डर्स को भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(g) के तहत अपने बुनियादी अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए उनके आवेदनों तक आसानी से पहुंच और आसानी से मंज़ूरी मिले, बेशक यह सही नियमों के तहत होगा.'
प्रैक्टिकली और रियलिटी चेक के तौर पर बेंच ने कहा कि 3 अगस्त, 2026 तक ईईजेड रूल्स, 2025 के तहत फिशिंग क्राफ्ट पोर्टल के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग पर एक्सेस पास के लिए एप्लीकेशन का स्टेटस काफी परेशान करने वाला है. बेंच ने आगे कहा कि यह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जारी करने वाली अथॉरिटी और राज्य की वेरिफाई करने वाली अथॉरिटी (राज्य सरकार का एक अधिकारी) के बीच तालमेल की कमी को दिखाता है.
बेंच ने कहा कि कुल 257 एप्लीकेशन में से लगभग 226 एप्लीकेशन अभी भी तमिलनाडु द्वारा वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग हैं और केवल 6 एक्सेस पास जारी किए गए लगते हैं. उन्होंने कहा, 'यह सभी तटीय राज्यों में सबसे कम बताया जा रहा है. एप्लीकेशन को समय पर प्रोसेस न करना, असल में बिना लिखे बैन लगाने जैसा है, जो कानून में गलत है.
तमिलनाडु को निर्देश दिया जाता है कि वह इस विषय को कंट्रोल करने वाले नियमों और रेगुलेशन के अनुसार एप्लीकेशन को असरदार, कुशल और समय पर क्लियरेंस सुनिश्चित करे.' बेंच ने फिशरमैन केयर की फाइल की गई एक एप्लीकेशन का निपटारा करते हुए कहा कि पार्टियों के अधिकार और देनदारियां अब संबंधित कानूनों, ईईजेड रूल्स, 2025 और तमिलनाडु मरीन फिशिंग रेगुलेशन रूल्स, 2020 के तहत तय होंगी.
राज्य सरकार 2020 के रूल्स के रूल्स 15(5) और (6) के तहत एक खास चैनल को तय करने के लिए जरूरी नियम या रेगुलेशन बनाएगी, ताकि पर्स सीन नेट से मछली पकड़ने के लिए उसके इलाके के पानी से ईईजेड तक जहाज़ों का आना-जाना हो सके. इन्हें एक्सपर्ट कमिटी की आखिरी सिफारिशों को ध्यान में रखकर बनाया जा सकता है,' उन्होंने कहा.
केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक्सपर्ट कमिटी की 31 मई, 2024 की रिपोर्ट में पर्स सीन नेट के टेक्निकल पहलुओं, ज़्यादा मछली पकड़ने से जुड़ी सस्टेनेबिलिटी की चिंताओं, राज्य-वार गाइडलाइंस, अलग-अलग रेगुलेशन पर स्टेकहोल्डर्स की चिंताओं और पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी के साथ आर्थिक हितों को बैलेंस करने की जरूरत का एनालिसिस किया गया.