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RCA चुनाव परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, वोटर लिस्ट विवाद के बीच राजस्थान सरकार के AAG को दिए हस्तक्षेप के निर्देश

नई दिल्ली/जयपुर : राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने आरसीए चुनाव परिणाम पर अंतरिम रोक लगा दी है. यह पूरा मामला नवगठित तीन जिलों को वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) में शामिल करने के विवाद से जुड़ा हुआ है. मामले की गंभीरता को देखते हुए शीर्ष अदालत ने राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने के निर्देश दिए हैं.

पूर्व कन्वीनर डीडी कुमावत ने दायर की थी याचिका : आरसीए के पूर्व कन्वीनर और सवाईमाधोपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष डीडी कुमावत ने इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. कुमावत ने वोटर लिस्ट में कथित विसंगतियों और तीन अयोग्य जिलों को शामिल करने के प्रयासों पर कड़ी आपत्ति जताई थी.

तीन नए जिलों को जोड़ने पर था विवाद : यह पूरा कानूनी विवाद खैरथल-तिजारा, बालोतरा, और डीडवाना-कुचामन जिलों को आरसीए की वोटर लिस्ट में जोड़ने से संबंधित है. आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर इन तीन क्रिकेट संघों को मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका लगातार विरोध हो रहा था.

डी.डी. कुमावत और मेघा गौड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने निर्देश दिया है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) के चुनाव परिणाम घोषित न किए जाएं. न्यायालय ने कहा है कि परिणामों को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए, जब तक कि उच्च न्यायालय इस मामले से जुड़े मुद्दों का निपटारा नहीं कर देता. सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका में उठाए गए तीन नए जिलों के मुद्दे, चुनाव में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के अभाव तथा चुनाव संचालन में नियम 11 के उल्लंघन को महत्वपूर्ण माना. न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) को पाबंद किया है कि वे इस आदेश की जानकारी तुरंत आरसीए के प्रशासक को दें. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मेघा गौड़ और डी.डी. कुमावत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी, अरुंधति काटजू और धनुर्धर सिंह राणा ने पक्ष रखा.

प्रशासक और लोकपाल की नियुक्ति से जुड़े मामले भी लंबित : याचिका में यह भी रेखांकित किया गया है कि आरसीए में लोकपाल की नियुक्ति और प्रशासक के स्तर पर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण मामले लंबे समय से लंबित पड़े थे. इन सभी अनसुलझे विवादों के बीच चुनाव परिणाम घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है.

ओमप्रकाश बेनीवाल ने नहीं डाला वोट (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

35 जिला क्रिकेट संघों के सचिवों ने वोट डाला : RCA के चुनाव में 38 जिला क्रिकेट संघों में से 35 जिला क्रिकेट संघों के सचिवों ने मतदान किया. वहीं, प्रदेश में हाल ही में जुड़े तीन नए जिला क्रिकेट संघों ने स्वेच्छा से मतदान का बहिष्कार किया. इनमें डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा और बालोतरा जिला क्रिकेट संघ शामिल हैं. RCA चुनाव के दौरान इन तीनों जिला क्रिकेट संघों के सचिवों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया. तीनों संघों की ओर से स्वेच्छा से मतदान से दूर रहने का निर्णय लिया गया. इसके चलते कुल 38 जिला क्रिकेट संघों में से 35 के सचिवों ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. डीडवाना-कुचामन जिला क्रिकेट संघ के सचिव ओमप्रकाश बेनीवाल ने मतदान नहीं करने के फैसले को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की. बेनीवाल ने कहा कि उनका उद्देश्य चुनाव के परिणाम को प्रभावित करना नहीं था. इसी वजह से उन्होंने मतदान नहीं करने का निर्णय लिया.

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फैसला स्वेच्छा से लिया : बेनीवाल ने कहा कि मतदान प्रक्रिया से दूर रहने का फैसला स्वेच्छा से लिया गया, ताकि चुनाव परिणाम पर किसी तरह का असर नहीं पड़े. तीनों नए जिला क्रिकेट संघों के मतदान नहीं करने से RCA चुनाव में कुल 35 जिला क्रिकेट संघों के सचिवों ने मतदान में भाग लिया. RCA चुनाव में जिला क्रिकेट संघों के सचिवों के अलावा पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर गगन खोडा और पंकज सिंह ने भी मतदाता किया. चुनाव में कुल 38 मतदाताओं का प्रावधान है, जिनमें 36 जिला क्रिकेट संघों के प्रतिनिधि और दो पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं.

इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि मैदान में कई बड़े नेताओं के बेटों की साख दांव पर लगी है. इस चुनाव में कुल 38 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इन मतदाताओं में 36 जिलों के प्रतिनिधि और 2 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं. अध्यक्ष पद के लिए कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर और बृजकिशोर उपाध्याय के बीच सीधी टक्कर है.

छह पदों पर उम्मीदवारों की स्थिति:

अध्यक्ष: धनंजय सिंह खींवसर बनाम बृजकिशोर उपाध्याय

उपाध्यक्ष: मोहित यादव बनाम रतन सिंह शेखावत

सचिव: पिंकेश कुमार जैन बनाम मोहित यादव

संयुक्त सचिव: विनोद सहारण बनाम राजेश सारस्वत

कोषाध्यक्ष: आशीष तिवाड़ी बनाम विष्णु प्रकाश अग्रवाल

कार्यकारिणी सदस्य: धर्मवीर सिंह शेखावत बनाम अरिष्ट सिंघवी