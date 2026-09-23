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जिलाधिकारी मेधा रूपम को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम को नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के सिलसिले में छात्रा आकृति चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लेने के लिए अपनी सैलरी से 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था.

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सभी पक्षों के वरिष्ठ वकीलों को सुनने के बाद, इस अदालत की राय है कि जब तक इस मामले में गुण-दोष के आधार पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक विवादित निर्णय, विशेष रूप से पैरा संख्या 27 से 33 के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी.

पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की है. पीठ ने मामले में नोटिस जारी किया.

पीठ ने कहा, "मिस्टर कॉलिन गोंजाल्विस, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से गुहार पर उपस्थित हुए हैं, उनकी ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं. प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को भी नोटिस जारी किया जाए. याचिकाकर्ता सामान्य रूप से नोटिस तामील करने के अतिरिक्त, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को उनके संबंधित स्टैंडिंग काउंसिल के माध्यम से भी नोटिस तामील कराएगा.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने जिलाधिकारी मेधा रूपम की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिलाधिकारी मेधा रूपम और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय के 2 सितंबर के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी.

उच्च न्यायालय ने इस साल अप्रैल में नोएडा में वेतन वृद्धि को लेकर मजदूरों के प्रदर्शन के सिलसिले में दिल्ली यूनिवर्सिटी की 25 वर्षीय छात्रा आकृति चौधरी की हिरासत रद्द कर दी थी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा.

बुधवार को सुनवाई के दौरान, मेहता ने जिलाधिकारी के खिलाफ उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणियों को चुनौती दी. वकील ने इस बात पर जोर दिया कि उच्च न्यायालय अधिकारी को फटकार लगाए बिना भी हिरासत के आदेश को रद्द कर सकता था. पीठ को बताया गया कि हिरासत में लई गई छात्रा मानेसर में इसी तरह के मजदूरों के असंतोष को भड़काने में शामिल थी. यह दलील दी गई कि जब आंदोलन वहां शिफ्ट हुआ, तो वह गौतम बुद्ध नगर आ गई.