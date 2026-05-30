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पैरोल के बाद भी कैदी को जेल में रखने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राजस्थान सरकार पर 11 लाख का जुर्माना

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की आज़ादी सरकारी अफ़सरशाही (सुस्ती) की बलि नहीं चढ़ सकती. अदालत ने एक दोषी को पैरोल मिलने के बावजूद जेल में बंद रखने के लिए राजस्थान सरकार को दोषी ठहराया. कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य सरकार सिर्फ़ इसलिए किसी की आज़ादी नहीं छीन सकती क्योंकि उसके अधिकारी इस उलझन में हैं कि इस फैसले के ख़िलाफ अपील दर्ज की जाए या नहीं.

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने यह टिप्पणियां कीं. इसके साथ ही कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आदेश दिया कि वह उस दोषी को 11 लाख रुपये का मुआवजा दे, जिसे हाई कोर्ट से पैरोल मिलने के बावजूद 24 दिनों तक गैरकानूनी तरीके से जेल में रखा गया था. बेंच ने कहा कि यह राशि सीधे अपीलकर्ता (कैदी) के बैंक खाते में जमा की जानी चाहिए. इस खाते की जानकारी अपीलकर्ता के वकील द्वारा राज्य सरकार के वकील को दी जाएगी.

बेंच ने 29 मई को दिए अपने फैसले में कहा, "हमारा यह मानना है कि पीड़ित व्यक्ति (अपीलकर्ता) उन 24 दिनों की अवैध हिरासत के लिए मुआवजा पाने का हकदार है, जो उसने आरोपी राज्य सरकार की लापरवाही के कारण भुगती है."

बेंच ने कहा कि अगर हम (सरकार के) इस तर्क को मान लेते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि किसी व्यक्ति की आज़ादी को उस प्रशासनिक फैसले से नीचे रख दिया गया है, जिसमें सिर्फ यह तय होना है कि अपील दायर की जाए या नहीं. जस्टिस करोल ने कहा, "ऐसी बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता." बेंच ने साफ किया कि एक बार जब किसी कैदी को रिहा करने का आदेश दे दिया गया, तो हर हाल में उस आदेश का पालन होना ही चाहिए.

बेंच ने आगे कहा कि ऐसा न करने की गुंजाइश सिर्फ एक ही स्थिति में हो सकती थी, अगर किसी ऊपरी अदालत ने उस आदेश पर रोक (स्टे) लगा दी होती. कोर्ट ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा चुका है, इसका मतलब यह नहीं है कि न्याय के तराजू पर उसके अधिकारों की कीमत कम हो जाती है."

सर्वोच्च अदालत ने कहा, "हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमानतदारों की जांच-पड़ताल की कानूनी प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी, और इसके बावजूद जेल से छोड़ने में ऐसी देरी की गई जिसका कोई ठोस कारण नहीं है. यह अदालत इस बात से अनजान नहीं है कि सरकारी प्रक्रियाओं में कुछ समय लगता है, लेकिन यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसकी सुस्त प्रक्रियाओं का बुरा असर उस व्यक्ति पर न पड़े, जिसने (अदालत से) अपनी आज़ादी हासिल कर ली है."