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पैरोल के बाद भी कैदी को जेल में रखने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राजस्थान सरकार पर 11 लाख का जुर्माना

पैरोल आदेश के बावजूद दोषी को जेल में रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी की आज़ादी अफ़सरशाही की सुस्ती की बलि नहीं चढ़ सकती.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (Getty Image)
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By Sumit Saxena

Published : May 30, 2026 at 6:59 PM IST

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नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की आज़ादी सरकारी अफ़सरशाही (सुस्ती) की बलि नहीं चढ़ सकती. अदालत ने एक दोषी को पैरोल मिलने के बावजूद जेल में बंद रखने के लिए राजस्थान सरकार को दोषी ठहराया. कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य सरकार सिर्फ़ इसलिए किसी की आज़ादी नहीं छीन सकती क्योंकि उसके अधिकारी इस उलझन में हैं कि इस फैसले के ख़िलाफ अपील दर्ज की जाए या नहीं.

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने यह टिप्पणियां कीं. इसके साथ ही कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आदेश दिया कि वह उस दोषी को 11 लाख रुपये का मुआवजा दे, जिसे हाई कोर्ट से पैरोल मिलने के बावजूद 24 दिनों तक गैरकानूनी तरीके से जेल में रखा गया था. बेंच ने कहा कि यह राशि सीधे अपीलकर्ता (कैदी) के बैंक खाते में जमा की जानी चाहिए. इस खाते की जानकारी अपीलकर्ता के वकील द्वारा राज्य सरकार के वकील को दी जाएगी.

बेंच ने 29 मई को दिए अपने फैसले में कहा, "हमारा यह मानना है कि पीड़ित व्यक्ति (अपीलकर्ता) उन 24 दिनों की अवैध हिरासत के लिए मुआवजा पाने का हकदार है, जो उसने आरोपी राज्य सरकार की लापरवाही के कारण भुगती है."

बेंच ने कहा कि अगर हम (सरकार के) इस तर्क को मान लेते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि किसी व्यक्ति की आज़ादी को उस प्रशासनिक फैसले से नीचे रख दिया गया है, जिसमें सिर्फ यह तय होना है कि अपील दायर की जाए या नहीं. जस्टिस करोल ने कहा, "ऐसी बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता." बेंच ने साफ किया कि एक बार जब किसी कैदी को रिहा करने का आदेश दे दिया गया, तो हर हाल में उस आदेश का पालन होना ही चाहिए.

बेंच ने आगे कहा कि ऐसा न करने की गुंजाइश सिर्फ एक ही स्थिति में हो सकती थी, अगर किसी ऊपरी अदालत ने उस आदेश पर रोक (स्टे) लगा दी होती. कोर्ट ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा चुका है, इसका मतलब यह नहीं है कि न्याय के तराजू पर उसके अधिकारों की कीमत कम हो जाती है."

सर्वोच्च अदालत ने कहा, "हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमानतदारों की जांच-पड़ताल की कानूनी प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी, और इसके बावजूद जेल से छोड़ने में ऐसी देरी की गई जिसका कोई ठोस कारण नहीं है. यह अदालत इस बात से अनजान नहीं है कि सरकारी प्रक्रियाओं में कुछ समय लगता है, लेकिन यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसकी सुस्त प्रक्रियाओं का बुरा असर उस व्यक्ति पर न पड़े, जिसने (अदालत से) अपनी आज़ादी हासिल कर ली है."

फैसले की शुरुआत में, जस्टिस करोल ने जॉर्ज वाशिंगटन के उस कथन का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था-"मनमानी ताकत को सबसे आसानी से तब स्थापित किया जाता है, जब आज़ादी का गलत इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाए." जस्टिस करोल ने आगे जोड़ा कि यह अपील बेहद दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की वजह से सामने आई है.

मामले की पृष्ठभूमि

दाऊदयाल नाम के एक व्यक्ति को साल 1967 के एक मामले के सिलसिले में 1988 में एक निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था. चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी. उनके खिलाफ दर्ज इस मामले में गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने, घर में जबरन घुसने और गैर-इरादतन हत्या के आरोप शामिल थे. साल 2021 में, राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी इस सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिसके बाद उन्हें सजा काटने के लिए हिरासत में ले लिया गया.

साल 2023 में, अपनी सजा काटने के दौरान, दाऊदयाल ने स्थायी पैरोल के लिए आवेदन किया, जिसे जेल अधिकारियों ने खारिज कर दिया. आवेदन खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 5 नवंबर 2024 को, हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया. दाऊदयाल ने हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन किया और 13 नवंबर 2024 को उनके जमानतदारों का वेरिफिकेशन भी पूरा हो गया, फिर भी उन्हें जेल में ही रखा गया.

इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष गुहार लगाई, जिसने 6 दिसंबर 2024 को उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया. इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उस समय के लिए मुआवज़े की मांग की, जिस दौरान पैरोल का आदेश पक्ष में होने के बावजूद उन्हें जबरन जेल में रहने के लिए मजबूर किया गया था.

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