मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी रद्द की

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी को बड़ी राहत देते हुए उनकी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया. साथ ही कोर्ट ने निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारियों पर पीड़ित पक्षों के कहने पर झूठे आरोप लगाने की प्रवृत्ति पर अपनी नाराजगी जाहिर की. न्यायिक अधिकारी पर उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत आरोपियों को जमानत देने में अलग-अलग तरीके अपनाने और भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगा था.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश पारित किया. पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि हाई कोर्ट को सिर्फ इसलिए न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि उनके न्यायिक आदेश अलग-अलग हैं.

पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारी ने 27 साल तक "बेदाग" करियर रिकॉर्ड के साथ काम किया, और अधिकारी को बिना सही प्रक्रिया का पालन किए निकाल दिया गया. हालांकि, पीठ ने यह साफ किया कि न्यायपालिका से "भ्रष्ट लोगों को हटाने" के लिए भ्रष्ट आचरण में शामिल न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ पीड़ित पक्षों के कहने पर लगाए जा रहे झूठे आरोपों की बढ़ती प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया और ऐसे अधिकारियों को बचाने की जरूरत पर जोर दिया. पीठ ने कहा, "यही कारण है कि निचली अदालत के अधिकारी जमानत देने में हिचकिचाते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिकाओं के बोझ तले दबे हुए हैं."