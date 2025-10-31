ETV Bharat / bharat

ED ने दो वकीलों को जारी किया समन SC ने रद्द किया, दिशा-निर्देश जारी किए

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी आपराधिक मामले में दी गई कानूनी सलाह के संबंध में किसी वकील के खिलाफ समन जारी नहीं किया जा सकता. जब तक कि वह मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 132 के अपवाद के अंतर्गत न आता हो. यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया, जिसमें न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया शामिल थे. पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी मामले का ब्यौरा जानने के लिए अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को समन जारी नहीं करेंगे, जब तक कि मामला धारा 132 के तहत किसी अपवाद के अंतर्गत न आता हो. पीठ ने कहा कि बीएसए की धारा 132 अधिवक्ता को दिया गया विशेषाधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दो वरिष्ठ वकीलों को जारी समन को रद्द कर दिया तथा जांच एजेंसियों को अपने मुवक्किलों को दी गई कानूनी सलाह के बारे में पूछताछ के लिए वकीलों को बुलाने पर रोक लगाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए. पीठ ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मन जारी करने के बाद स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज मामले में यह फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति चंद्रन ने पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि न्यायालय ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए “नियम में छूट को सुसंगत बनाने” का प्रयास किया था.